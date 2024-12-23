«Дочка» Газпромбанка купила 22% одного из лидеров золотодобычи России

В ноябре 2023-го группа провела IPO и привлекла 7 млрд руб. при цене размещения 0,55 ₽ за акцию, капитализация на начало торгов составила 117 млрд руб. В рамках размещения инвесторам были предложены лишь дополнительно выпущенные акции, никто из нынешних акционеров «Южуралзолота» свои бумаги не продавал. В июне 2024-го группа провела SPO из расчета 0,81 ₽ за бумагу и привлекла 8 млрд руб. Основной владелец компании — Константин Струков, занимающий 84-е место в рейтинге Forbes c оценкой состояния в $1,6 млрд.