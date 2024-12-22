Теряют сотни тысяч: как мошенники обманывают россиян с билетами на «Щелкунчика» и кремлевскую елку

Мошенники начали обманывать россиян, предлагая дешевые билеты на «Щелкунчика» и кремлевскую елку. Эксперты каждый день фиксируют более 200 фейковых сайтов, где якобы можно купить приглашения или даже выиграть их. «Известия» выяснили, какие схемы используют преступники в этом году и как защититься от них.
Билет на балет
Мошенники начали обманывать россиян, предлагая билеты на «Щелкунчика» по выгодной цене. Об этом «Известиям» рассказал руководитель Лаборатории стратегического развития продуктов кибербезопасности Аналитического центра «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.
Преступники «продают» билеты в Большой театр в социальных сетях и мессенджерах. Они утверждают, что могут достать приглашения по сниженной цене благодаря своим связям в театре. Но пропадают после того, как получают деньги.
От подобной схемы уже пострадала 28-летняя жительница Пушкино. По данным РЕН ТВ, она «купила» у неизвестного билеты на 280 тыс. рублей. Мужчина обещал прислать билеты через три дня, но так и не вышел на связь. «Тогда она обратилась за помощью в полицию, там проводят проверку по факту случившегося», — рассказал источник.
В платформе «Мошеловка» «Известиям» пояснили, что такая схема фиксируется каждый год. Мошенники не только предлагают билеты в мессенджерах, но и создают фейковые сайты для их продажи.
— Количество таких сайтов по продаже билетов на «Щелкунчика» и кремлевскую елку выросло втрое по сравнению с прошлым годом. Мы фиксируем ежедневно более 200 новых мошеннических ресурсов, каналов и аккаунтов, — отметила координатор платформы Евгения Лазарева.
Проигрышная лотерея
Схема с билетами на кремлевскую елку тоже распространена у мошенников. В этом году, рассказывает Дмитрий Овчинников, они активно проводят «розыгрыши» билетов в мессенджерах или «продают» их по сниженной цене.
— Мошенники создают фишинговые сайты, полные копии оригинальных. Сейчас это не требует особых технических знаний и выполняется буквально в считаные минуты. Далее они рассылают письма со ссылкой — при посещении просят ввести предоплату или пройти аутентификацию по номеру телефона. И далее уже крадут платежные данные или уводят аккаунт в мессенджерах, — рассказывает собеседник «Известий».
Как объясняет аналитик-исследователь угроз кибербезопасности R-Vision Руслан Бисенгалиев, мошенники часто выбирают для своих махинаций сферы, где много желающих принять участие. Поэтому важно быть осторожным, заметив предложения о бесплатных билетах в театры, на представления или катки. Бывает такое, что преступники даже присылают документ с кодом, но он оказывается поддельным, и человек узнает об этом только по приезде на мероприятие. В итоге он теряет и деньги, и время, и портит настроение себе и своей семье.
Пик активности мошенников
По словам Руслана Бисенгалиева, обычно мошенники активизируются в период с ноября до конца праздников — сначала они пользуются периодом распродаж, а затем переключаются на новогодние покупки и развлечения. В своей деятельности преступники применяют методы социальной инженерии.
— Они стремятся действовать в то время, когда люди заинтересованы в выгодных покупках или приобретении билетов на представления, особенно если билеты быстро раскупаются. В таких случаях мошенники играют на желании человека как можно скорее приобрести нужную вещь и заманивают его в свою ловушку, — рассказывает эксперт.
Среди других «новогодних» легенд, которые часто используют преступники, Бисенгалиев называет схему с продажей живых елок. За пару недель до Нового года мошенники создают поддельные сайты, на которых предлагают приобрести настоящую ель с доставкой по выгодным ценам.
— Эта схема активно используется в социальных сетях. В различных группах распространяются ссылки, якобы ведущие на сайт, где люди купили елку. Но ссылки могут быть заражены или вести на поддельный ресурс — это приведет к утечке данных и потере денег, — отмечает Бисенгалиев.
Также к Новому году в Сети появляется множество фейковых сайтов, копирующих популярные сервисы по продаже авиабилетов или аренде жилья. И наконец, мошенники могут проводить розыгрыши скидочных купонов и призов из маркетплейсов и онлайн-магазинов — перед тем как принимать участие, стоит убедиться, что акция проходит официально (проверить на сайте или в Telegram-канале магазина), советует Дмитрий Овчинников.
Способы защиты
Для того чтобы защититься от преступников, эксперты «Известий» рекомендуют не покупать приглашения у неизвестных людей в Сети (даже если их пришлют — проверить подлинность никак не получится) и не участвовать в сомнительных розыгрышах. Билеты лучше приобретать только на официальных сайтах или в обычной кассе. Последний вариант станет лучшим для людей старшего возраста, которые плохо разбираются в вопросах кибербезопасности.
— Мошенники научились копировать дизайн сайтов вплоть до мельчайших подробностей — отличить подделку можно только по адресной строке. Потому лучше просто не переходить по ссылкам, пришедшим от незнакомцев на почту или в мессенджер, — говорит Дмитрий Овчинников.
В случае покупки билета с нового, непроверенного ресурса, стоит почитать отзывы и проверить, нет ли там жалоб на мошенничество. Другой маркер, сигнализирующий об опасности, — неоправданно низкая цена за билет. Она не должна сильно отличаться от стоимости, указанной на официальном сайте или других ресурсах.
Также важно знать, что, помимо кражи денег, некоторые платформы могут своровать персональную информацию. Например, мошенники пишут, что «билетов временно нет», и просят оставить данные (ФИО, номер телефона или контакты в мессенджерах), чтобы сообщить в случае их появления. Позже эти данные используют для новой атаки на жертву, добавляет Евгения Лазарева.
— Не забывайте о том, что если официальный продавец объявляет о полной продаже всех билетов или номеров, то попытки их перекупить или раздобыть резервное место из чьей-то «заначки» всегда заканчиваются либо мошенничеством, либо спекуляцией. Поэтому не стоит портить себе праздники, лучше найти иной способ отметить Новый год и порадовать близких, — заключает координатор «Мошеловки».