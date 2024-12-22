Теряют сотни тысяч: как мошенники обманывают россиян с билетами на «Щелкунчика» и кремлевскую елку

Как объясняет аналитик-исследователь угроз кибербезопасности R-Vision Руслан Бисенгалиев, мошенники часто выбирают для своих махинаций сферы, где много желающих принять участие. Поэтому важно быть осторожным, заметив предложения о бесплатных билетах в театры, на представления или катки. Бывает такое, что преступники даже присылают документ с кодом, но он оказывается поддельным, и человек узнает об этом только по приезде на мероприятие. В итоге он теряет и деньги, и время, и портит настроение себе и своей семье.