Сложности перехода: в Минэке назвали главный хозяйственный вызов будущего года

— Также помогло бы установление для российских промышленных и аграрных компаний на неограниченный срок нулевой ставки НДС и нулевой ставки таможенной пошлины на импорт нового промышленного оборудования (если оно либо совсем не выпускается в России, либо оно выпускается в недостаточном объеме), — сказал эксперт. — Вместе с тем следует установить повсеместно для российских промышленных и аграрных компаний льготные ставки по налогу на имущество при запуске нового промышленного оборудования (на период до трех лет с даты запуска, если оборудование покупалось предприятиями в кредит — то предоставление этой льготы на весь срок кредитного договора).