Сложности перехода: в Минэке назвали главный хозяйственный вызов будущего года

Главным вызовом для экономики страны в 2025 году является политика ее охлаждения, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. По его словам, негативные эффекты этого процесса пока не так заметны: они сглаживаются традиционно высокими предпраздничными продажами, которые поддерживают рост ВВП. Насколько реально избежать трудных последствий и что для этого можно сделать — в материале «Известий».
Без сюрпризов
Охлаждение экономики не является чем-то катастрофичным, считает эксперт лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Владимир Еремкин.
— Во-первых, хотя и ожидается замедление, экономика продолжит расти, только заметно медленнее. Во-вторых, для такой большой экономики, как российская, рост даже на 1,5−2% в год — это очень существенный результат, — заметил в беседе с «Известиями» эксперт.
С точки зрения государственной политики, когда есть понимание, что одна фаза экономического цикла сменяется другой, важно грамотно управлять возникающими дисбалансами. Поэтому экономическая политика должна быть сосредоточена на насущных проблемах, связанных с высокой инфляцией, поддержкой слабо защищенных слоев населения, сохранением ключевых компаний в отраслях, наиболее подверженных воздействию негативных явлений в нисходящем цикле.
— Важно также консолидировать ресурсы на драйверах роста, чтобы найти новые точки опоры для будущего развития экономики, добавил Владимир Еремкин.
Можно смягчить его последствия для конкретных отраслей или социальных групп — как правило, через бюджетные меры, подтвердил «Известиям» главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
— «Мягкая посадка» экономики — цена, которую надо заплатить за макроэкономическую стабильность. Вопрос именно в той цене и скорости охлаждения, которая необходима для снижения инфляции, но позволит обойтись без слишком негативных последствий для экономики и роста, — подчеркнул он.
Внутренние ресурсы
Министерство экономического развития сделало оптимистичный прогноз по росту экономики на следующий год, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.
— Справедливости ради, оптимистичный прогноз Минэка на 2022 и 2023 годы сбылся и превзошел все ожидания. Тогда эксперты недооценили влияние импортозамещения и роста заработных плат. В следующем году эти факторы уже исчерпают свой эффект. Внутренних ресурсов для роста не так уж много, — заявил «Известиям» Илья Федоров. — Эффект импортозамещения в значительной степени исчерпан. Потенциал экспорта ограничен. Повышение эффективности использования труда после двух лет экстенсивного роста также ограничено.
Бюджет следующего года инфляционно-нейтральный, а кредитование резко замедляется, отметил эксперт. Реальная ставка выше 10%, а стоимость обслуживания долга будет и дальше расти. Ожидания роста дефолтов в экономике после решения Банка России о сохранении ставки немного снизились, но не исчезли.
— Банк России опасается неуправляемого замедления экономики, в этом случае достижение цели по инфляции будет отложено на неопределенное время, а это недопустимо в условиях нескольких лет высокой инфляции. Как бы то ни было, динамика роста ВВП в следующем году будет сильно ниже заложенных Минэком 2.5%. Какую цифру мы увидим в конце года, в значительной степени будет зависеть от итогов первого полугодия, от самочувствия корпоративного сектора и реализации кредитного риска, — добавил эксперт.
Начатый процесс
Охлаждение российской экономики началось в конце 2023 года, когда начало сказываться значительное повышение ключевой ставки Банком России (в августе прошлого года сразу на 300 б.п., до 15%), отметил доцент института экономики и финансов ГУУ, академик РАЕН Константин Андрианов. Нынешний уровень ключевой ставки в 1,5 раза превышает уровень рентабельности продаж в целом по экономике (13,5% по итогам 2023 года) и почти в три раза превышает рентабельность активов (7,5%).
— Для большинства частных компаний многих отраслей российской обрабатывающей промышленности (где рентабельность остается заметно ниже среднего уровня по экономике) привлечение кредитов недоступно. Большинство субъектов российской промышленности не могут себе позволить привлечь кредитные ресурсы даже для пополнения оборотных средств (которые необходимы для продолжения нормальной деятельности и поддержания объема производства и темпов развития). Об инвестировании в расширение производственной инфраструктуры при таких кредитных ставках и говорить не приходится, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт.
При этом в структуре портфеля банков продолжает сокращаться доля инвестиционных кредитов.
— В сложившейся ситуации необходим срочный и принципиальный пересмотр подходов к денежно-кредитной политике, предполагающий достижение ценовой стабильности и целевых ориентиров по потребительской инфляции не в ближайшие один-два года, а на горизонте шести-семи лет, однако уже на более прочной основе — расширенном товарном предложении, — считает эксперт.
Кроме того, в борьбе с охлаждением российской экономики могли бы помочь переформатирование и реализация стимулирующей налоговой политики, направленной на развитие российского производственного сектора (прежде всего, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства), а именно — введение для новых промышленных и сельхозпредприятий каникул по налогу на прибыль и имущество.
— Также помогло бы установление для российских промышленных и аграрных компаний на неограниченный срок нулевой ставки НДС и нулевой ставки таможенной пошлины на импорт нового промышленного оборудования (если оно либо совсем не выпускается в России, либо оно выпускается в недостаточном объеме), — сказал эксперт. — Вместе с тем следует установить повсеместно для российских промышленных и аграрных компаний льготные ставки по налогу на имущество при запуске нового промышленного оборудования (на период до трех лет с даты запуска, если оборудование покупалось предприятиями в кредит — то предоставление этой льготы на весь срок кредитного договора).
Первично необходимо определить наиболее критичные отрасли и сформировать адресные меры поддержки, заметил в беседе с «Известиями» совладелец страхового брокера Mainsgroup Сергей Худяков.
— После борьбы с инфляцией экономика сама адаптируется, вернувшись к инвестициям в различные сектора. По-прежнему актуальна тема импортозамещения, тут нужна четкая политика протекционизма, направленная на критически важные отрасли. Есть и более конкретные вещи, нуждающиеся в участии государства, — считает он. — Российские компании испытывают сложности с кадрами, в том числе из-за оттока трудовых мигрантов, логистикой, колоссальные проблемы в области финансового взаимодействия с контрагентами из дружественных государств. Произвести платеж за продукт, а потом доставить его в Россию — задача не из простых.
«Известия» направили запрос в Минэк, но на момент публикации ответ получен не был.