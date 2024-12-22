Путин отметил важность энергетической отрасли России

«Поздравляю с профессиональным праздником работников и ветеранов этой стратегически значимой, базовой, без преувеличения, фундаментальной отрасли. Ведь от её эффективности и надёжности прямо зависит дальнейшее укрепление промышленного потенциала страны, поступательное развитие регионов, динамичный рост национальной экономики, а значит, благополучие и повышение качества жизни миллионов российских семей», — говорится в поздравлении.
Владимир Путин отметил, что сотрудники энергетической отрасли каждый день обеспечивают устойчивость энергосистемы России, вносят большой вклад в модернизацию сетевой инфраструктуры, в наращивание генерирующих мощностей. Он подчеркнул, что благодаря такой самоотдаче с каждым годом отрасль становится всё более высокотехнологичной, а в практику внедряются передовые инженерные и цифровые решения, повышаются экологические стандарты.
Также президент особо отметил мужество и решимость специалистов, которые обеспечивают восстановление и работу энергосистем Донбасса и Новороссии, других регионов России, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
Кроме того, Путин подчеркнул, что в предстоящие годы необходимо продолжать качественно менять облик энергетического комплекса России: запускать новые объекты генерации, модернизировать электросетевое хозяйство и, что принципиально, на базе собственных разработок развивать энергетическое машиностроение.
«Убеждён, что богатый опыт и компетентность позволят вам осуществить все намеченные планы. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия и от души поздравляю с наступающим Новым годом», — добавил президент.