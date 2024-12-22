Путин отметил важность энергетической отрасли России

Владимир Путин отметил, что сотрудники энергетической отрасли каждый день обеспечивают устойчивость энергосистемы России, вносят большой вклад в модернизацию сетевой инфраструктуры, в наращивание генерирующих мощностей. Он подчеркнул, что благодаря такой самоотдаче с каждым годом отрасль становится всё более высокотехнологичной, а в практику внедряются передовые инженерные и цифровые решения, повышаются экологические стандарты.