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Путин отметил важность энергетической отрасли России

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов энергетической отрасли России с профессиональным праздником, отметил, что от нее зависит дальнейшее укрепление промышленного потенциала страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Источник: © РИА Новости

«Поздравляю с профессиональным праздником работников и ветеранов этой стратегически значимой, базовой, без преувеличения, фундаментальной отрасли. Ведь от её эффективности и надёжности прямо зависит дальнейшее укрепление промышленного потенциала страны, поступательное развитие регионов, динамичный рост национальной экономики, а значит, благополучие и повышение качества жизни миллионов российских семей», — говорится в поздравлении.

Владимир Путин отметил, что сотрудники энергетической отрасли каждый день обеспечивают устойчивость энергосистемы России, вносят большой вклад в модернизацию сетевой инфраструктуры, в наращивание генерирующих мощностей. Он подчеркнул, что благодаря такой самоотдаче с каждым годом отрасль становится всё более высокотехнологичной, а в практику внедряются передовые инженерные и цифровые решения, повышаются экологические стандарты.

Также президент особо отметил мужество и решимость специалистов, которые обеспечивают восстановление и работу энергосистем Донбасса и Новороссии, других регионов России, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Кроме того, Путин подчеркнул, что в предстоящие годы необходимо продолжать качественно менять облик энергетического комплекса России: запускать новые объекты генерации, модернизировать электросетевое хозяйство и, что принципиально, на базе собственных разработок развивать энергетическое машиностроение.

«Убеждён, что богатый опыт и компетентность позволят вам осуществить все намеченные планы. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия и от души поздравляю с наступающим Новым годом», — добавил президент.