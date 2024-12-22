Назван самый дорогой тур на новогодние каникулы

Как напомнили в сервисе, во время предыдущих зимних каникул самым дорогим туром стала поездка из Москвы в Южный Гоа. За девять ночей двое взрослых заплатили 1 590 716 рублей. Они провели время в пятизвездочном отеле с завтраками и ужинами. А самый бюджетный тур в прошедшие новогодние каникулы стоил даже немного больше, чем в этом году: 28 184 рубля, уточнили в Travelata. Тогда один человек съездил из Казани в Краснодарский край. Он провел в Имеретинском в трехзвездочном отеле без питания три ночи.