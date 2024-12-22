Назван самый дорогой тур на новогодние каникулы

«Самым дорогим туром, проданным на новогодние каникулы 2024−2025 год стала поездка в Таиланд. Пара взрослых с двумя детьми проведут на курорте Као-Лак 12 дней в пятизвездочном отеле с системой питания “все включено”. Цена поездки из Москвы составила 1 982 335 рублей», — рассказали в сервисе.
А вот наиболее бюджетным туром на новогодние праздники, по данным Travelata, стала поездка из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. Уточняется, что один турист проведет четыре ночи в отеле без звезд и питания. За такой отдых он заплатил 25 386 рублей.
Как напомнили в сервисе, во время предыдущих зимних каникул самым дорогим туром стала поездка из Москвы в Южный Гоа. За девять ночей двое взрослых заплатили 1 590 716 рублей. Они провели время в пятизвездочном отеле с завтраками и ужинами. А самый бюджетный тур в прошедшие новогодние каникулы стоил даже немного больше, чем в этом году: 28 184 рубля, уточнили в Travelata. Тогда один человек съездил из Казани в Краснодарский край. Он провел в Имеретинском в трехзвездочном отеле без питания три ночи.
«Самыми популярными направлениями для начала года стали Египет и ОАЭ, также в тройку востребованных вошла Россия. Отметим, что объем бронирований в этом году на новогодние праздники выше, чем в прошлом, на 22%», — подчеркнули в сервисе.