Назван «черный» метод обмана покупателей, который опаснее обвеса и обсчета

Со второй группой сложнее — маркетинг был, есть и будет, но далеко не всегда он честный. Чаще всего покупателей привлекают большими скидками и уловками «два по цене одного» и т. п. Продавцы намеренно нагнетают ажиотаж, создавая эффект высокого спроса и дефицита товара.