Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван «черный» метод обмана покупателей, который опаснее обвеса и обсчета

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Современные технологии обмана покупателей в магазинах можно разделить на две категории — прямой обман и «черный» маркетинг, рассказал агентству «Прайм» Вадим Ковригин, заместитель директора Института экономики, управления и права МГПУ.

Источник: © РИА Новости

По его словам, к первой группе относятся обвес, добавление в чек других товаров, завышение цены в чеке. Это можно легко раскрыть, если обращать внимание на детали.

Со второй группой сложнее — маркетинг был, есть и будет, но далеко не всегда он честный. Чаще всего покупателей привлекают большими скидками и уловками «два по цене одного» и т. п. Продавцы намеренно нагнетают ажиотаж, создавая эффект высокого спроса и дефицита товара.

Но если в первом случае обман легко доказуем и наказуем, то с «черным» маркетингом все не так просто — доказать злоупотребления продавца и намеренное введение покупателя в заблуждение нелегко. Здесь необходимо совершенствование законодательства, заключил Ковригин.