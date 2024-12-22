На грани капитуляции: депозиты обогнали фондовый рынок

Российский рынок акций переживает один из самых трудных периодов за всё время. С начала финального квартала текущего года индекс Мосбиржи опустился почти на 20% до минимума с марта 2023-го. Однако еще более характерным является отношение суммарной капитализации торгующихся на Мосбирже акций к объему депозитов, которое упало ниже единицы — это вообще произошло впервые в истории. Можно ли говорить о том, что инвесторы потеряли всякую веру в рост рынка и «капитулировали», а также нащупано ли дно в падении рынка, разбирались «Известия».
Банки обогнали биржу
Спад на Мосбирже во второй половине этого года стал если не самым масштабным исторически, то точно одним из наиболее продолжительных. С локального максимума котировки падают на протяжении уже восьми месяцев. Более длительным — 11 месяцев — он был только в 2021—2022 годах. Но сейчас серия еще может продолжиться.
Но вот чего точно не было никогда, так это отставания рыночной капитализации рынка акций от банковских вкладов. Доверие к банкам после турбулентных 1990-х восстановилось в нашей стране намного быстрее понимания выгоды работы на фондовом рынке, и в конце нулевых люди массово понесли деньги на депозиты. Рынок акций испытал сопоставимый приток инвесторов лишь спустя десятилетие, в конце 2010-х годов. Тем не менее капитализация фондового рынка всегда была намного выше объема вкладов населения в банках — институциональные инвесторы всегда присутствовали на бирже в достаточном количестве.
Однако сейчас ситуация сложилась принципиально иная. Фактором, смешавшим все карты, стала ключевая ставка. За год с небольшим она поднялась с 8 до 21%. В реальном выражении она тем более бьет рекорды, превышая 12%. Такой огромный разрыв приводит к двум одновременным эффектам. С одной стороны, запретительная ставка не позволяет активно инвестировать на фондовом рынке иначе как на свои собственные средства — но это отнюдь не большая часть игроков. Еще важнее, что перспективы самих эмитентов, особенно тех, кто имеет высокую долговую нагрузку, становятся довольно-таки неясными. Наступление медвежьего рынка в условиях высоких ставок (а тем более настолько высоких) становится неизбежным.
С другой же стороны, повышение ключевой ставки провоцирует подъем и процентов по депозитам. С начала года средняя максимальная ставка в топ-10 российских банков поднялась с 14,5 до 22%. Таким образом, реальная доходность даже с учетом почти 10-процентной инфляции достигла 12%. Какие-либо значимые риски при этом отсутствовали. На фондовом рынке заработать гарантированный двузначный процент уже с учетом инфляции просто невозможно (даже налоговый возврат за размещение суммы на ИИС ничего такого не дает). Неудивительно, что люди массово понесли деньги в банки. К декабрю объем вкладов физлиц превысил 53 трлн рублей, а по итогам года, согласно прогнозу ВТБ, может достигнуть и вовсе 56 трлн.
Ожидаемо значительная часть этих денег была переброшена с биржевых площадок. На 19 декабря капитализация российского рынка акций составила около 45,4 трлн рублей. Таким образом, она составляет менее 84% от объема депозитов физлиц. При этом именно «физики» в последние несколько лет были главными драйверами роста котировок на Мосбирже. Число инвесторов превысило 30 млн, или добрую треть экономически активного населения страны. Теперь, когда эти частники предпочитают беспроигрышный депозит, ликвидность на рынке высыхает. Иностранных игроков у нас мало, а внутренние институциональные инвесторы в одиночку вытащить весь рынок не могут.
Дна не нащупать
Логично, что котировки продолжают падать: индекс Мосбиржи уже опускался ниже 2400 пунктов. И это произошло еще до повышения ключевой ставки по итогам декабрьского заседания ЦБ. Ситуация выглядит так, что инвесторы отчаялись что-то заработать на рынке и просто придерживают деньги до лучших времен. Такое состояние медвежьего рынка часто называют «капитуляцией», что, с одной стороны, свидетельствует о крайне депрессивном состоянии, с другой же — может намекать на предстоящий отскок. Биржевая поговорка говорит о том, что покупать нужно именно тогда, когда все уже разуверились в росте.
Так ли это на самом деле? По словам аналитика «Цифры брокера» Ивана Ефанова, в данный момент продолжается переток ликвидности во вклады и депозиты. А повышение ставки еще больше отбивает желание у инвесторов совершать покупки на рынке акций.
— Не стоит ловить «дно», потому что невозможно точно предсказать, где рынок развернется. Но мы можем ориентироваться в пространстве, понимать, в какой части цикла мы находимся, посмотреть — сколько таких падений было в истории, оценить риски и внутреннюю стоимость компаний, и проанализировать, какие факторы сдерживают рост рынка.
Он добавил, что сейчас практически в каждом секторе можно найти компании из первого эшелона, которые продолжают увеличивать прибыль, выплачивают дивиденды, выигрывают от девальвации.
— Но из-за высокой безрисковой ставки они оцениваются очень дешево по историческим мультипликаторам. Долгосрочным инвесторам пора не то что присматриваться к покупкам акций, а уже их совершать, — полагает собеседник.
Наталья Малых, руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам», не считает происходящее «капитуляцией»:
— На мой взгляд, этот термин лучше подходит обстановке, когда акции обесцениваются процентов на 80%, как это бывает во время кризиса. Сейчас же падение от майских пиков составляет около 30%. Рынок уже отразил прогноз повышения ставки. Я пока не вижу сильных сигналов о том, что дно достигнуто, но с другой стороны, рынок это поймет, когда акции уже заметно отрастут вверх. Для этого нужны какие-то хорошие новости по ДКП и геополитике. Если вы формируете долгосрочный портфель, то не имеет большой разницы, если купите сейчас или на сколько-то процентов дешевле (хотя здесь тоже нет гарантий, что рынок даст эти цены), так как доходность будет значимой. Например, если в следующем году индекс Мосбиржи отрастет до 3200−3300, то доходность составит 31−35% от текущих уровней.
«Страшное останется позади»
В свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская отмечает, что текущая оценка рынка акций выглядит очень привлекательно для наращивания инвестиций в данный класс активов.
— В последнее время рынок находится под давлением ожиданий по росту ключевой ставки и заранее отыгрывает данное событие. При этом от самого факта заседания ЦБ он может парадоксально перейти к росту, ведь всё самое страшное останется уже позади, в 2024 году.
Рокотянская отметила, что в следующем году стимулами к росту рынка могли бы выступить новости, связанные с возможной геополитической деэскалацией, дивидендным сезоном и смягчением денежно-кредитной политики.
— Достигли ли мы дна? Вряд ли кто-то может точно ответить на этот вопрос. Предугадать дно сложно. Однако покупку акций можно и нужно совершать частями. Рынок редко разворачивается наверх одним махом — как правило, цены вырисовывают разворотные фигуры двойного или даже тройного дна. А в позитивном сценарии котировки, скорее всего, начнут формировать тренд с длинными волнами роста и короткими откатами, которые также можно использовать для пополнения портфеля, — заключила собеседница.