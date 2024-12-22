На грани капитуляции: депозиты обогнали фондовый рынок

— На мой взгляд, этот термин лучше подходит обстановке, когда акции обесцениваются процентов на 80%, как это бывает во время кризиса. Сейчас же падение от майских пиков составляет около 30%. Рынок уже отразил прогноз повышения ставки. Я пока не вижу сильных сигналов о том, что дно достигнуто, но с другой стороны, рынок это поймет, когда акции уже заметно отрастут вверх. Для этого нужны какие-то хорошие новости по ДКП и геополитике. Если вы формируете долгосрочный портфель, то не имеет большой разницы, если купите сейчас или на сколько-то процентов дешевле (хотя здесь тоже нет гарантий, что рынок даст эти цены), так как доходность будет значимой. Например, если в следующем году индекс Мосбиржи отрастет до 3200−3300, то доходность составит 31−35% от текущих уровней.