Курс доллара в 2025 году: было ли «разминкой» ослабление рубля в 2024-ом

Уходящий год стал непростым для курса рубля. Если оценивать по динамике официального курса, доллар с начала 2024-го вырос к рублю на 14,11%. Официальный курс доллара на выходные
12 июня власти США ввели блокирующие санкции против группы Московской биржи, в результате чего были остановлены биржевые торги долларом США, евро и гонконгским долларом. После этого официальные курсы этих валют к рублю ЦБ начал устанавливать на основе банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке.
В результате введенных ограничений, а также под влиянием экспортно-импортных потоков курс доллара начал планомерно расти, 29 ноября он достиг кульминационной точки на уровне ₽109,5782 (максимум с середины марта 2022 года). Это произошло спустя неделю после того, как были введены масштабные блокирующие санкции США против российского финансового сектора. США ввели ограничения в отношении более чем 50 российских банков с международными связями, в том числе, Газпромбанка, который был важным звеном в оплате европейцами поставок российского газа.
На этом фоне Банк России принял меры стабилизации валютного рынка, отказавшись до конца 2024 года от покупки валюты в рамках бюджетного правила. После этого паника среди игроков спала, и курс стабилизировался вблизи отметки ₽100 за доллар.
Начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании «Велес Капитал» Юрий Кравченко отмечает, что основными факторами давления на российскую валюту большую часть года выступали риски инфраструктурного характера. «На рынке нефти мы не наблюдали какого-либо драматического падения котировок, за исключением совсем краткосрочных отрезков времени, однако внешние санкционные ограничения явно создавали сложности для стабильного и равномерного притока экспортной валютной выручки на российский рынок», — объясняет эксперт. В то же время сложности во внешних расчетах в определенные периоды сдерживали спрос на импорт, тем самым ограничивая давление на рубль, добавляет он.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике 20 декабря отметила, что волатильность курса сохранится на фоне введенных против России санкций. В то же время она уверена: курс должен остаться плавающим.
«РБК Инвестиции» узнали у экспертов, продолжится ли ослабление рубля в следующем году, а также какой диапазон курса они ждут к концу 2025-го.
Факторы влияния на курс доллара к рублю в 2025 году
1. Баланс экспорта и импорта в условиях санкций и ограничений.
Аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева полагает, что рост объемов экспорта будет ограничен в перспективе 2025 года на фоне сохраняющегося санкционного давления и потенциального ухудшения конъюнктуры на рынке нефти. «Ориентируемся на этот рынок, поскольку нефтегазовые доходы составляют порядка 65% всего экспорта и 30% всех доходов бюджета», — объясняет Пырьева.
При этом объем импорта будет оставаться на высоком уровне в силу большой зависимости России от иностранных товаров и услуг, поэтому баланс рисков складывается в пользу более слабого рубля, прогнозирует Пырьева. Аналитик финансовой группы «Финам» Александр Потавин добавляет, что на фоне стагнирующего экспорта импорт демонстрировал сильную динамику, из-за чего в ноябре профицит торгового баланса оказался минимальным с июля 2023 года и составил $6,3 млрд. «Если сюда добавить перманентный отток капитала из страны, то вполне могла образоваться ситуация с дефицитом валюты, что и привело к ослаблению рубля в конце осени», — отмечает эксперт.
По прогнозу аналитика фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алины Попцовой, приток валютной выручки продолжит сужаться, на фоне чего экспорт будет сокращаться и продолжит давить на курс рубля. Развитию такой ситуации, по ее мнению, могут поспособствовать проблемы с экспортом газа и нефти в Европу в случае ужесточения санкций, а также трудности с реализацией российских товаров за рубежом, так как геополитический дисконт и торговая напряженность сохраняются на мировом рынке из-за широких пошлин со стороны США.
2. Обязательная продажа валютной выручки экспортерами.
Продажи валютной выручки экспортерами перестали быть сильным фактором, поскольку сейчас в валютной структуре экспорта более 40% приходится на расчеты в рублях, отмечает Пырьева. Норма в 25% продаж валюты по внешнеторговым контрактам — это несущественный объем, в случае если норма продажи будет повышена. Это может быть фактором поддержки, но не таким весомым, как в прошлые годы, считает она.
На фоне ухудшения ситуации с торговым балансом, в ноябре объемы продажи экспортной валютной выручки снизились до минимумов за последние два года, добавляет Потавин. «В ноябре крупнейшие экспортеры продали лишь $8 млрд, что на 43% ниже объемов продаж валюты в ноябре 2023 года», — приводит цифры эксперт.
Потавин отмечает, что сейчас показатели продажи валюты ниже, чем в 2023 году, поэтому если ситуация с внешнеторговыми платежами не нормализуется в следующем году, то правительству вновь придется выравнивать курс рубля через повышение нормы обязательной продажи валюты.
В УК «Альфа-Капитал» не ожидают увеличения продаж валюты со стороны экспортеров в следующем году, поэтому курс рубля будет иметь меньшую поддержку в силу недостаточного наполнения рынка ликвидностью, отмечает Попцова. «Из-за проблем с внешними платежами экспортерам труднее заводить валюту в Россию, поэтому восстановление прежних требований к обязательной реализации валютной выручки не окажет прежнего эффекта, но может лишь усугубить положение экспортеров», — объясняет эксперт.
3. Валютные операции Минфина и Центробанка на открытом рынке.
Минфин в период с 6 декабря по 14 января 2025 года планирует ежедневно покупать валюту и золото в эквиваленте ₽5,4 млрд. Месяцем ранее, с 7 ноября по 5 декабря, этот показатель составлял ₽4,2 млрд в день (рост на 28,6%).
28 ноября Банк России сообщил о том, что не будет покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина до конца этого года. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков.
Попцова ожидает умеренную поддержку рублю со стороны регулятора. По мнению эксперта, ЦБ не намерен отходить от свободного плавающего курса рубля, тогда как слабый курс рубля отвечает бюджетным интересам Минфина в силу потенциального снижения цен на нефть и, соответственно, нефтегазовых доходов.
В начале 2025 года объемы продажи валюты могут вновь сократиться, если ЦБ не продлит свое декабрьское решение, считает Александр Потавин. При таком сценарии давление на курс рубля вновь вырастет, отмечает эксперт. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в ходе пресс-конференции 20 декабря, что на следующей неделе регулятор опубликует план своих операций на внутреннем рынке в 2025 году.
4. Ставка Банка России.
На плановом заседании в пятницу, 20 декабря, совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, что стало полной неожиданностью для рынка. Большинство участников консенсус-прогноза РБК — 28 из 30 аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний — ожидали подъема ставки.
Ключевая ставка ЦБ не оказывает того сильного эффекта на текущую динамику курса рубля, какой был ранее, в виду текущей изолированности российского валютного и долгового рынка от иностранных портфельных инвестиций, отмечает Потавин из «Финама». «ЦБ при проведении монетарной политики учитывает объявленные параметры бюджетной политики. Поскольку здесь ожидается ее нормализация в 2025 году, это будет иметь дезинфляционный эффект, а значит в совокупности окажет на курс рубля стабилизирующее воздействие», — добавляет эксперт. По его словам, сейчас уровень ставки среднесрочно влияет на внутренний потребительский спрос, и в том числе на импорт, однако это может занимать месяцы, а то и кварталы.
Потавин допускает, что в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики пик уже пройден. Пырьева из «Цифра брокера» ожидает среднюю ставку в следующем году на уровне 20−21%.
Опрошенные «РБК Инвестициями» эксперты отмечают, что высокая ставка способствует росту сбережений в рублях со стороны населения и сдерживает отток средств из страны. Более того, дальнейшее повышение ставки продолжит сдерживать избыточную рублевую массу от спекулятивного перетока на валютный рынок.
5. Цены на нефть.
В первом полугодии 2025 года большинство валют развивающихся стран может показать умеренное ослабление из-за протекционистской политики администрации Дональда Трампа, обращает внимание Потавин. При этом в результате политики нового президента США в следующем году произойдет снижение цен на основные продукты российского экспорта (нефть, газ, металлы), что будет оказывать давление на курс рубля. «Поскольку в последние месяцы мы не видим по нефти какого-то направленного ценового тренда, значит текущие уровни $72−75 за баррель можно считать сбалансированными. Они могут сохраниться и в 2025 году, поэтому данный фактор не станет первоочередным для динамики курса рубля», — добавляет эксперт.
По мнению Попцовой из УК «Альфа-Капитал», в условиях отсутствия шоков для предложения драйверов для роста мировых цен на нефть в следующем году не наблюдается. В то же время цены на нефть могут поддержать риск/реализация более широких санкций в отношении российской и иранской нефти, а также ограничительная политика ОПЕК+. «Базово ожидаем дальнейшее удешевление нефти до $65−75 за баррель по марке Brent. Соответственно, нефтегазовые доходы будут оказывать меньший позитивный эффект для рубля», — прогнозирует Попцова.
Что будет с курсом доллара, евро и юаня в 2025 году: прогнозы экспертов
Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал»: «Не исключаем, что временное ослабление рубля, наблюдавшееся в конце ноября, могло являться “разминкой” перед 2025 годом. При неизменности геополитических условий в следующем году не исключено не только достижение, но и закрепление курса доллара на новых исторических максимумах. В целом диапазон движения пары может оказаться достаточно широким — на уровне ₽95−115».
Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер»: «В 2025 году мы ожидаем сохранение тенденции к постепенному ослаблению рубля до ₽110−115 за доллар США, ₽115−120 за евро, ₽14,5−15,5 за юань на конец года с локальными попытками к укреплению».
Александр Потавин, аналитик финансовой группы «Финам»: «Мы полагаем, что слабость курса рубля этой осенью по большей части связана с уменьшением притока валюты в страну и сокращением продаж экспортной выручки крупнейшими экспортерами. Мы ожидаем, что курс доллара к рублю будет находиться в первом квартале в диапазоне ₽100−105. Возможно, что ближе к концу года мы увидим более слабый курс рубля, если цены на нефть останутся низкими, поэтому локально курс доллара может подняться до ₽113−118 с учетом сокращения экспорта и повышенных уровней инфляции в России».
Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал»: курс доллар-рубль на конец года — ₽100−110, евро-рубль — ₽105−115, юань-рубль — ₽13,6−14,9".
Аналитики «ВТБ Мои инвестиции»: «Не видим фундаментальных предпосылок для резкого ослабления рубля. Курс рубля будет на уровне ₽108 за доллар к концу 2025 года при отсутствии внешних шоков и в условиях нормализации импорта».