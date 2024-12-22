Курс доллара в 2025 году: было ли «разминкой» ослабление рубля в 2024-ом

Ключевая ставка ЦБ не оказывает того сильного эффекта на текущую динамику курса рубля, какой был ранее, в виду текущей изолированности российского валютного и долгового рынка от иностранных портфельных инвестиций, отмечает Потавин из «Финама». «ЦБ при проведении монетарной политики учитывает объявленные параметры бюджетной политики. Поскольку здесь ожидается ее нормализация в 2025 году, это будет иметь дезинфляционный эффект, а значит в совокупности окажет на курс рубля стабилизирующее воздействие», — добавляет эксперт. По его словам, сейчас уровень ставки среднесрочно влияет на внутренний потребительский спрос, и в том числе на импорт, однако это может занимать месяцы, а то и кварталы.