Испания заняла третье место по экспорту виски в Россию

Лидерство в экспорте бескомпромиссно принадлежит Латвии и ее 10 тысячам тонн виски. Тем не менее по сравнению с прошлым годом это на 23% меньше. Вторая строчка — за ее соседкой Литвой (2,3 тысячи тонн и минус 11,4%). Франция в этом году оказалась лишь четвертой, и виной тому — сокращение поставок почти вдвое, до 769 тонн. Пятое место, как и годом ранее, заняла Италия, показавшая прирост на 24,6%, до 659 тонн.