Евросоюз нарастил закупки нефти у России до максимума с февраля

Главным образом это произошло за счет удвоения экспорта в Чехию — сразу до 185,9 миллиона евро с 91,3 миллиона месяцем ранее. Также значительно выросли поставки в Венгрию — в 1,5 раза, до 233 миллионов евро. Кроме того, немного нарастили импорт Нидерланды — до 60,7 миллиона евро с 40,5 миллиона месяцем ранее.