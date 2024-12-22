Евросоюз нарастил закупки нефти у России до максимума с февраля

Так, в середине осени российский экспорт нефти в страны Евросоюза вырос на треть — до 687,5 миллиона евро. Это стало наибольшим значением с февраля этого года, когда стоимость поставок достигала 690 миллионов евро.
Главным образом это произошло за счет удвоения экспорта в Чехию — сразу до 185,9 миллиона евро с 91,3 миллиона месяцем ранее. Также значительно выросли поставки в Венгрию — в 1,5 раза, до 233 миллионов евро. Кроме того, немного нарастили импорт Нидерланды — до 60,7 миллиона евро с 40,5 миллиона месяцем ранее.
А вот Словакия, наоборот, в октябре сократила закупки российской нефти — на 8% и приобрела ее на 207,9 миллиона евро.
Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Для поставок по трубопроводу «Дружба» были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков.