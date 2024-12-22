Эксперт рассказала о причинах роста рынка шеринговых услуг в России

Первой причиной является то, что благодаря сервисам шеринга россияне могут экономить на покупке дорогостоящих товаров. По словам эксперта, некоторым семьям для приобретения чего-либо нужно оформить кредит, а возможность взять необходимую вещь в аренду позволяет избежать этого.
«Купить на некоторое время, не взяв кредит, для многих семей — это выход, с учетом того, что у нас очень закредитованное население. Но при этом, скорее всего, человек купит то, чем будет пользоваться каждый день, а в аренду возьмет то, что ему необходимо на короткое время», — отметила Позднякова.
Помимо этого, она добавила, что причиной развития рынка шеринга является изменение подхода к пространству квартир.
«Люди полюбили простор и пространство. Даже небольшую квартиру не хочется захламлять. Поэтому шеринг — это в том числе и решение этого вопроса», — заявила эксперт.
По ее мнению, еще одной причиной является формирование услуги постаматов, в которых люди могут автоматически хранить и получать заказы. Позднякова также добавила, что финансовое развитие в России за последние 30 лет привело к тому, что граждане страны пересмотрели свое отношение ко всем вещам. Общество сейчас меняется не только из-за проблем, но и в целом ввиду развития технологий, возможностей и с определенным опытом. Потому, отметила она, рост рынка шеринга будет расти.
Ранее, 10 декабря, аналитики шеринговой платформы «Арентер» рассказали «Известиям» о том, что объем рынка шеринговых сервисов в России каждый год растет на 40%. По их данным, в топ-5 товарных категорий, которые пользовались наибольшим спросом, вошли приставки — их брали в аренду 22% пользователей; клининг-оборудование — 20%; ноутбуки — 20%; DIY-электроинструменты — в 12%; VR-устройства —10%.