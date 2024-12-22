Эксперт рассказала о причинах роста рынка шеринговых услуг в России

По ее мнению, еще одной причиной является формирование услуги постаматов, в которых люди могут автоматически хранить и получать заказы. Позднякова также добавила, что финансовое развитие в России за последние 30 лет привело к тому, что граждане страны пересмотрели свое отношение ко всем вещам. Общество сейчас меняется не только из-за проблем, но и в целом ввиду развития технологий, возможностей и с определенным опытом. Потому, отметила она, рост рынка шеринга будет расти.