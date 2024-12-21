Земля обетованная: резидентам ОЭЗ разрешили передавать права на участки в залог

— Такой подход уже показал свою эффективность в Арктической зоне, где подобная модель действует с 2021 года. Теперь она применена и к ОЭЗ, что делает их более привлекательными для инвесторов и укрепляет роль таких зон как точек роста экономики, — считает депутат.