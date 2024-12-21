Затянуть в поясах: цена поездок туристов за рубеж за год выросла на 20%

— Средняя стоимость тура по итогам года выросла на 8%, что даже немного ниже официального уровня инфляции, — пояснил гендиректор «Турвизора» Илья Юртаев. — Это связано с перераспределением спроса: на фоне выросших цен люди не стали отказываться от туристических поездок, как это было частично в прошлом году, но стали выбирать более бюджетные направления или отели. Лучше всего это было заметно в июле, когда количество проданных туров выросло в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Весной и осенью рост тоже был, но в меньшем масштабе.