Затянуть в поясах: цена поездок туристов за рубеж за год выросла на 20%

Стоимость заграничных путешествий для российских туристов по итогам 2024 года увеличилась на 18−20%, сообщили «Известиям» в сервисах бронирования туров. Чаще всего наши граждане отдыхали в Турции, Египте, ОАЭ и Таиланде, средняя цена за поездку составила от 140 тыс. до 200 тыс. рублей. А самыми быстрорастущими по числу бронирований отелей направлениями стали Япония, Китай и Южная Корея. Стоимость поездок по России выросла в среднем на 10%. В начале 2025 года следует ожидать очередного роста цен на путешествия, отмечают эксперты.
На сколько выросли цены на зарубежные направления
Цена наиболее популярных турпоездок за рубеж за год выросла на 20%, сообщили «Известиям» в сервисах бронирования и агрегаторах по продаже туров. Чаще всего россияне отдыхали в Турции, Египте, ОАЭ и Таиланде.
В 2024 году Турция снова стала самым популярным направлением, но доля немного снизилась, упав с 43% до 41%, рассказали в интернет-магазине туров Travelata.ru. Средний чек в этом году увеличился с 164 тыс. до 202 тыс. рублей.
На втором месте оказался Египет. Средний чек вырос с 153 тыс. за тур до 193 тыс. рублей.
На третьем месте Таиланд, который ненамного опередил ОАЭ — 12,6% и 12,5% соответственно, отметили в пресс-службе системы поиска, агрегирующей информацию о продажах туроператоров и агентств «Турвизор». Средний чек путешествия достиг 227 тыс. рублей, а в прошлом году он составлял 201 тыс. рублей. Средняя стоимость тура в ОАЭ составила 145 тыс. рублей.
Самыми дорогими направлениями стали Мальдивы и Сейшелы со средним чеком свыше 360 тыс. рублей за тур, а также Маврикий с показателем 462 тыс. рублей. При определении самых дорогих туров учитывались только направления, на которые есть регулярный и существенный спрос.
В топ-10 по популярности также вошли Абхазия, Китай, Вьетнам, Мальдивы и Шри-Ланка.
По данным сервиса «Яндекс Путешествия», в 2024 году по сравнению с 2023-м выросла доля поездок в страны дальнего зарубежья. А самыми быстрорастущими по числу бронирований отелей по зарубежным направлениям, в сравнении с показателями 2023 года, в 2024-м стали Япония (+790%), Китай (+695%) и Южная Корея (+680%).
Больше всего бронирований пришлось на Белоруссию, Турцию и Китай. При этом в тройке с самыми низкими ценами за ночь в отеле или апартаментах — Филиппины, Вьетнам и Грузия.
Среди зарубежных городов лидерами по росту бронирований стали Шанхай, Пекин, Париж, Барселона и Рим. Самыми популярными городами стали Минск, Дубай и Ереван.
По сравнению с прошлым годом люди стали заранее бронировать отели на Шри-Ланке — за 37 дней, в Индии — за 24 дня и в Сербии — за 28 дней. Сильнее всего промежуток между бронированием и заездом в отель уменьшился при поездках в Абхазию и Египет.
В целом с января по декабрь количество туров, купленных россиянами, выросло на 34% по сравнению с прошлым годом.
Какие направления популярны в России
По данным Travelata.ru, за год поездки по стране потеряли два процента — до 13%. А средняя стоимость тура составила 78 тыс. рублей — почти на 10% дороже, чем в прошлом году.
Москва оказалась первой по популярности для поездок среди пользователей, отметили в «Яндекс Путешествиях». Доля направления составила 16% среди всех перелетов. В среднем в Москве проводили четыре дня, а бронировали авиабилеты за две недели до путешествия.
Перелеты по России в среднем пользователи планировали за 23 дня до поездки, и чаще всего — в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Казань, Екатеринбург, Махачкалу, Самару и Новосибирск.
Среди внутренних направлений по сравнению с прошлым годом также вырос интерес к Крыму, Карачаево-Черкесии, Алтаю, Кабардино-Балкарии и Адыгее.
Горизонт бронирования отелей увеличился практически во всех регионах России. Больше всего вырос спрос на размещение в Архызе, Домбае, Ялте, Анапе и Коломне.
По данным сервиса путешествий МТС Travel, несмотря на высокую популярность отдыха в Сочи, поток путешественников еще активнее растет на других курортах Краснодарского края — в Витязеве (рост в 2,2 раза год к году), Геленджике, а также в Лазаревском (в 1,8 раза).
Спрос на альтернативные туристические направления касается не только курортов. Третье место рейтинга городов с наибольшим приростом бронирований разделил и Майкоп. Значительно выросла и популярность городов Золотого кольца — Ростова Великого (рост бронирований в 2,1 раза год к году) и Костромы (+50%).
Количество бронирований в подмосковной Коломне выросло на 61% год к году, почти аналогичный прирост (+57%) показал и город Рыбинск в Ярославской области.
В целом в 2024 году россияне стали бронировать онлайн отели и другое туристическое жилье на 30% чаще. В тройку лидеров по количеству заказов вошли Москва с долей 15%, Санкт-Петербург (8%), Большой Сочи (5%) и Казань (3%) — суммарно на них пришлась треть от всех бронирований по России.
— Средняя стоимость тура по итогам года выросла на 8%, что даже немного ниже официального уровня инфляции, — пояснил гендиректор «Турвизора» Илья Юртаев. — Это связано с перераспределением спроса: на фоне выросших цен люди не стали отказываться от туристических поездок, как это было частично в прошлом году, но стали выбирать более бюджетные направления или отели. Лучше всего это было заметно в июле, когда количество проданных туров выросло в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Весной и осенью рост тоже был, но в меньшем масштабе.
Будут ли расти цены на поездки
Спрос на внутренний туризм продолжает расти: путешествия по своей стране стали неотъемлемой частью жизни россиян, отметил гендиректор группы «Мантера» Вадим Трукшин.
— Насыщенный календарь событий способствовал в этом году росту турпотока на курорты, в частности, развивается событийный туризм, — сказал он. — Также тревожность, вызванная постоянными стрессами, заставляет туристов все больше задумываться о своем здоровье. Поэтому популярность спа- и велнес-программ, санаторных услуг, программ цифрового детокса высока.
Эксперт отметил, что одной из главных тенденций 2024 года остается поиск уникального гастрономического опыта, ставший важной составляющей путешествий.
— Климатические изменения стали причиной возникновения другой тенденции — все больше путешественников выбирают направления с умеренным климатом, особенно в жаркие летние месяцы, — добавил Вадим Трукшин. — Поиск необычных впечатлений стал причиной появления еще одного тренда — астротуризма, или путешествий для наблюдения за звездами, планетами и астрономическими явлениями.
Главные причины подорожания путешествий как зарубеж, так и по России, — рост операционных расходов и стремление улучшить сервис в условиях высокой конкуренции на рынке, полагает ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. В начале 2025 года стоит ожидать нового скачка цен в туристической индустрии.
— Немалую часть таких расходов составит фонд оплаты труда и налоговые отчисления, — отметил эксперт. — В условиях кадрового голода необходимо не только привлекать и обучать кадры, но и удерживать имеющийся штат, следить за рынком зарплат и увеличивать доход сотрудников, чтобы те не ушли к конкурентам.
Растут расходы на процесс рекрутмента, то есть срока закрытия вакансии — он вырос в два раза в условиях нехватки персонала. При этом число откликов в разы снизилось.
— Затраты на лояльность сотрудников гораздо больше, чем просто оплата труда, — подчеркнул Игорь Расторгуев. — Это нематериальные «плюшки», которые положительно влияют на атмосферу в коллективе.
Однако гостиничному бизнесу, который вложится в цифровизацию, удастся нивелировать рост затрат и впоследствии сэкономить. Так, как указал эксперт, системы «умного дома» умеют корректировать температурный режим, например, пока номер пустует, освещение и водоотведение, что поможет сэкономить на коммунальных платежах. А их повышение произойдет в июле 2025 года.
— А благодаря профессиональному оборудованию, например роботов-мойщиков, процесс уборки ускорится в разы, и можно частично сэкономить, — добавил он.
Как сэкономить на полисах страхования
Большую часть полисов по страхованию путешественники оформляют для выезда за рубеж, рассказал «Известиям» вице-президент ВСС Роман Щеглеватых.
— Страховая сумма по таким полисам указывается в USD и EUR, соответственно, рублевый эквивалент суммы страховой премии рассчитывается по курсу Центробанка, — сказал он. — Таким образом с ростом курса рубля стоимость полиса становится дороже. Чтобы минимизировать стоимость, в ряде случаев клиенты отказываются от некоторых дополнительных опций.
Также, по его словам, стоит учитывать, что стоимость полиса зависит от срока поездки и страны въезда.
— Сейчас наблюдается снижение количества застрахованных дней в полисе, — отметил Роман Щеглеватых. — Кроме того, на стоимость полиса оказывает влияние рост стоимости медицинских услуг по всему миру после пандемии, а также рост стоимости транспортных расходов при медицинской и посмертной репатриации, являющихся частью риска.
По словам управляющего директора департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артема Искры, рост составил от 10 до 20%, в зависимости от страны.
Есть также обратный тренд, влияющий на снижение стоимости страхования, — цена полиса зависит от срока поездки (чем длиннее поездка, тем дороже полис) и страны въезда. Сейчас наблюдается снижение количества застрахованных дней в полисе.
Средняя стоимость полиса в рублях у каждой страховой компании зависит от ее портфеля, отдельные страховщики отмечают, что цена полиса в 2024 году не изменилась по сравнению с 2023 годом, а некоторые даже отмечают незначительное снижение средней стоимости.
— Тенденции отражают движение рынка в сторону более гибких и персонализированных страховых решений, а также расширения спектра страховых услуг для различных категорий путешественников, — рассказал заместитель генерального директора по розничному бизнесу «Ингосстраха» Владимир Храбрых.
Особое внимание, по словам эксперта, уделяется цифровым сервисам для удобства клиентов и упрощения подачи заявлений по страховым случаям для получения возмещения.