Volkswagen не закроет ни один завод, но сократит 35 тыс. рабочих мест

В 2022-м Volkswagen ушел из России, хотя здесь у концерна тоже было производство. На его калужском заводе в июле был запущен выпуск машин (каких, не уточнялось). В начале декабря президент Владимир Путин заявил, что концерн при условии дальнейшей работы на российском рынке мог бы получать «замечательную выручку», продавая свои продукцию и компоненты, потому что Россия никогда не предпринимала и не предпринимает нерыночных мер против немецких компаний.