Венгрия прорабатывает решения для платежей «Росатому», заявил Сийярто

«Мы работаем над этим с “Росатомом”. Уверен, что найдем законные решения для этого», — сказал Сийярто.
Министр отметил, что в вопросах оплаты за газ уже был найден альтернативный финансовый механизм. «У нас есть альтернативный способ финансовых расчетов, который мы пока не использовали, потому что “Газпромбанк” получил от американцев трёхмесячное разрешение на проведение финансовых операций, связанных с поставками газа», — пояснил он.
Сийярто добавил, что, несмотря на санкции, Венгрия продолжает работать над вариантами оплаты по проекту строительства своей АЭС.
«Что касается строительства новой атомной электростанции, мы всё ещё прорабатываем юридическое решение. У нас есть несколько вариантов, и мы в конечном счете остановимся на одном из них», — подчеркнул глава венгерского МИД.