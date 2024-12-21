Венгрия прорабатывает решения для платежей «Росатому», заявил Сийярто

Министр отметил, что в вопросах оплаты за газ уже был найден альтернативный финансовый механизм. «У нас есть альтернативный способ финансовых расчетов, который мы пока не использовали, потому что “Газпромбанк” получил от американцев трёхмесячное разрешение на проведение финансовых операций, связанных с поставками газа», — пояснил он.