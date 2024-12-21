Объем торгов акциями на Мосбирже достиг рекорда с февраля 2022 года

Объем торгов акциями и ОФЗ (облигации федерального займа) на Московской бирже 20 декабря стал рекордным с февраля 2022 года, следует из данных, предоставленных площадкой в ответ на запрос РБК. Особенно быстрый рост активности наблюдался после оглашения решения Банка России по ключевой ставке, отметил управляющий директор по фондовому рынку биржи Борис Блохин.
Совокупный объем торгов на рынке акций в режиме основных торгов (с 10:00 до 18:50 мск) 20 декабря составил 323,85 млрд руб., это рекордное значение с февраля 2022 года, сообщила площадка. Как следует из ранее опубликованных биржевых данных, исторический максимум в объеме торгов акциями на Мосбирже в основную сессию был зафиксирован 21 февраля 2022 года — 466,8 млрд руб. В этот день президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
Объем сделок с ОФЗ в режиме основных торгов 20 декабря 2024 составил 33,3 млрд руб., что тоже является рекордным значением с февраля 2022 года, сообщила биржа без указания даты предыдущего максимума.
Одновременно с объемами торгов росли и индексы биржи. Индекс Мосбиржи IMOEX (в него входят 49 наиболее ликвидных бумаг) за день прибавил 9,2%. Это максимальный дневной рост с 25 февраля 2022 года, указали на бирже. После обвала 24 февраля ЦБ приостановил фондовые торги на бирже почти на месяц, они возобновились только 21 марта уже в новых условиях, без участия нерезидентов.
Основную торговую сессию 20 декабря индекс Мосбиржи завершил на отметке 2 638,42 п. Долларовый индекс РТС за день прибавил 10,33%, следует из данных биржи и достиг отметки 812,12 п.
Индекс RGBI (индекс государственных облигаций) показал рост 3,3% за день — это лучшая динамика с 30 марта 2022 года, уточнили на бирже. На 19:00 мск 20 декабря индекс RGBI достиг отметки в 102,5 пункта.
20 декабря на основной торговой сессии фондового рынка Московской биржи наблюдалась повышенная активность инвесторов, отметил Блохин. «При этом активность существенно возросла после раскрытия решения совета директоров Банка России по ключевой ставке. Повышенная активность была зафиксирована во всех сегментах рынка акций, особенно в секторах недвижимости, телекоммуникаций и транспорта», — обратил внимание топ-менеджер биржи.
Обороты клиентов значительно выросли, долгожданный рост рынка стал катализатором торговой активности, описал ситуацию на торгах 20 декабря руководитель департамента «интернет-брокер» в «БКС Мир инвестиций» Никита Силкин. «Сегодняшнее движение обеспечено корректировкой денежно-кредитной политики со стороны регулятора», — согласен он. По его наблюдениям, инвесторы чаще открывали новые позиции и по большей части выбирали «голубые фишки» — наиболее ликвидные акции крупных эмитентов.
На заседании 20 декабря ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку в 21%. Это стало сюрпризом для рынка, который ожидал очередного раунда ужесточения денежно-кредитных условий.
В числе аргументов в пользу сценария с сохранением ключевой ставки ЦБ в своем комментарии указал «более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке». Также регулятор немного смягчил сигнал относительно своих будущих решений. При этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге уточнила, что на следующем заседании 14 февраля 2025 года «на столе» будет два сценария: с повышением и сохранением ставки. «Либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно, либо, если текущий масштаб перегрева спроса не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения, вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки», — пояснила глава ЦБ.