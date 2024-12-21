Объем торгов акциями на Мосбирже достиг рекорда с февраля 2022 года

В числе аргументов в пользу сценария с сохранением ключевой ставки ЦБ в своем комментарии указал «более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке». Также регулятор немного смягчил сигнал относительно своих будущих решений. При этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге уточнила, что на следующем заседании 14 февраля 2025 года «на столе» будет два сценария: с повышением и сохранением ставки. «Либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно, либо, если текущий масштаб перегрева спроса не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения, вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки», — пояснила глава ЦБ.