Ножки Буша: откуда взялись и куда пропали американские окорочка, топтавшиеся по российским прилавкам два десятка лет

На фоне американской курицы отечественная выглядела как пробежавшая несколько марафонов. Мяса было меньше, оно было темнее, и вообще российская курица тогда продавалась не разделанной и не обработанной до конца: приходилось не только потрошить ее, но и обжигать остатки перьев.