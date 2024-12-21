Ножки Буша: откуда взялись и куда пропали американские окорочка, топтавшиеся по российским прилавкам два десятка лет

Будучи дешевыми, «ножки Буша» быстро снискали народную любовь и стали темой фольклора. Больше никаких споров, кому грудка, крылышко или ножка. Всем за новогодним столом по окорочку.
Сколько же стоило главное новогоднее блюдо в 90-х и почему в конце концов пропало — рассказываем в подробностях.
Куриные окорочка как символ десятилетия
В начале 1990-х в России с продуктами было, мягко говоря, непросто. Прилавки пустовали, а где что-то появлялось — образовывались огромные очереди.
Капиталистический Запад не упустил возможности подсобить и заодно подзаработать. Джордж Буш-старший и тогдашний генсек ЦК Михаил Горбачев подписали торговое соглашение о поставке в СССР замороженных куриных окорочков.
Но почему не говядина или свинина? Банально — деньги. Для сравнения: свинина стоила $2330 за тонну, а говядина — $3500.
Курица была самой дешевой — $1310 за тонну.
А окорочок — неприлично дешевая часть и без того дешевой курицы — $1000 за тонну: выгодно и закупить, и экспортировать.
В те годы экспорт сельскохозяйственной и животноводческой продукции был очень важен для американских фермеров, поскольку внутренний рынок был и без того перенасыщен.
Так в нашу страну поплыли тонны замороженных куриных ножек. Там «ножки Буша» встретили с энтузиазмом.
Курьих ножек много не бывает
Спрос рождает предложение. Импорт окорочков из Америки рос бешеными темпами: с 46 тысяч тонн в 1992 году до 500 тысяч тонн в 1994-м, а затем до миллиона тонн в 1997-м. Таким образом, 70% импортной курицы приходилось на США. К 2001 году американский экспорт достиг своего пика — США поставляли 1,1 млн тонн бройлеров в Россию.
В ножки к Бушу
Но зачем вообще потребовалось закупать курицу у американцев? Неужели не было своей?! Не было. В том-то и дело.
Производство курицы достигло своего пика под занавес Союза в 1989 году, когда было произведено 2,2 млн тонн мяса птицы. Для сравнения: свинины производили почти вдвое больше, а говядины — втрое.
После развала Союза куриное производство вовсе пришло в упадок. Власть распустила государственные птицефермы, а птицу предложили забрать частным фермерам. Забрать-то они ее забрали, но справиться с таким поголовьем не смогли, поэтому большая часть пошла на убой еще в 1991 году. Этим и воспользовались американцы, наводнив прилавки «ножками Буша».
И куриные окорочка, и другие западные «деликатесы» в начале 90-х в России встречали радушно. Настолько, что даже тогдашний президент РСФСР Борис Ельцин позволил ввозить в страну товары без пошлин и торговать ими без разрешения. Заходи, кто хочешь!
Цены на «ножки Буша», к слову, не кусались. Гайдаровское правительство, ставившее экономику страны на капиталистические рельсы, держало крепкий фиксированный курс, дабы доказать всему миру устойчивость и несокрушимость рубля.
Пошло ли это на пользу отечественному производству? Нет! Зато подсобило «ножкам Буша». Стоили они при крепком рубле не сильно дороже отечественной курятины. Зато выглядели…
Исход американского окорока
На фоне американской курицы отечественная выглядела как пробежавшая несколько марафонов. Мяса было меньше, оно было темнее, и вообще российская курица тогда продавалась не разделанной и не обработанной до конца: приходилось не только потрошить ее, но и обжигать остатки перьев.
А к 2000-му производство мяса птицы в нашей стране сократилось на 58% по сравнению с уровнем 1990-го. В начале нулевых, правда, Российские сельхозпроизводители пытались сопротивляться, и случилась настоящая куриная война: Россия отказалась от поставок «ножек Буша». Но в итоге выяснилось, что отечественная сельхозпромышленность все еще неконкурентна.
Итак, «ножки Буша» спустя короткий перерыв вновь оказались на прилавках. В 2005 году Россия и США подписали новое соглашение, по которому 74% импортной курятины должны были идти от американских производителей. Более того, поставки следовало увеличивать каждый год на 40 тысяч тонн.
Правда, в России горечь поражения некоторое время хотели компенсировать повышением таможенных пошлин, но как-то забыли об этом.
«Ножки Буша» топтались по российским столам вплоть до 2014 года. И если бы не санкции и контрсанкции, то так и продолжали бы свое шествие.
Правда ли «ножки» были так дешевы и доступны?
В среднем в 2000-м 1 кг «ножек Буша» можно было купить за ₽33. По сегодняшнему курсу деликатес начала 2000-х обошелся бы в ₽275.
Россиянин в начале нулевых со среднестатистическим доходом в ₽2,2 тысяч, если бы потратил всю зарплату только на окорочка, смог бы купить 66,5 кг «ножек Буша».
Сегодня средняя зарплата в России на человека — $820 (это примерно ₽75 тысяч). И если бы «ножки Буша» по-прежнему красовались на прилавках, то наш среднестатистический россиянин смог бы позволить себе ни много ни мало 270 кг окорочков на всю зарплату.
В наши дни ножки Буша вряд ли были бы популярны. Отечественное производство бройлеров удовлетворяет спрос на 100%. А сама курица догнала западные аналоги по качеству, доступности и выглядит гораздо привлекательнее, чем раньше.
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