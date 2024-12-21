На детские авиабилеты введут 50-процентную скидку, подтвердил Савельев

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты. По его словам, сейчас компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться.