На детские авиабилеты введут 50-процентную скидку, подтвердил Савельев

Двадцатого декабря, источник РИА Новости рассказал о предложении Минтранса РФ авиакомпаниям сделать скидку 50% для детей с гражданством РФ на все тарифы эконом-класса.
«Была возможность авиакомпаниям исходя из специальных тарифов ее минимизировать (скидку 50% на детские авиабилеты — ред.). Мы сейчас это поправим, с авиакомпаниями уже разговор проведет», — рассказал Савельев.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты. По его словам, сейчас компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться.
Министерство транспорта в рамках поручения президента РФ на прямой линии уже приступило к работе с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми скидки 50% на авиабилеты, решения будут выработаны к середине января 2025 года, сообщал ранее Минтранс.