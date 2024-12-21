Италия резко нарастила поставки вина в Россию, несмотря на пошлины

«В этом году импорт итальянского вина вырос примерно на 140 процентов в первые три месяца в ожидании новых пошлин. В середине года рост импорта из Италии был 79 процентов, сейчас по состоянию на начало декабря — 63 процента. Это самый крупный рост продаж итальянского вина в мире», — сказал он.
Для сравнения Пелаццо привел Канаду, которая увеличила закупки напитка из этой страны практически на 30 процента.
«Это не только по сумме, это по объему литров. Мы уже достигли 170 миллионов евро чистого экспорта вин из Италии в Россию», — добавил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что по всему миру Италия поставляет вина примерно на шесть миллиардов евро, а российский рынок составляет значительную его часть.
Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5 процента до 20 процентов, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, затем ее продлили на весь 2024 год. При этом с начала августа этого года пошлины повысились до 25 процентов, но не менее двух долларов за литр.