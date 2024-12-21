Италия резко нарастила поставки вина в Россию, несмотря на пошлины

Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5 процента до 20 процентов, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, затем ее продлили на весь 2024 год. При этом с начала августа этого года пошлины повысились до 25 процентов, но не менее двух долларов за литр.