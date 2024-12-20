В Швейцарии оценили расходы на ремонт «Северного потока»

«Северный поток 2» — экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток — 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год — в сентябре 2022 года — в результате взрывов разрушены одна из ниток «Северного потока 2» и обе нитки параллельного экспортного «Северного потока».