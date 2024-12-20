В ЕС сделали дерзкое заявление о замороженных российских активах

«Мы, безусловно, должны изучить и проработать все варианты», — заявил он.
Он отметил, что любой вариант должен быть «юридически обоснованным», чтобы выдержать потенциальное судебное рассмотрение, при этом преуменьшая риски для финансовой стабильности.
«Мы уже сделали важный шаг, когда заморозили эти активы, тогда же был вопрос о финансовой стабильности или последствиях для евро … Но мы видим, что эти риски для финансовой стабильности не материализовались», — заявил он.
В конце ноября вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что подписал от имени ЕС меморандум о взаимопонимании с Украиной на первую часть согласованного ранее странами G7 50-миллиардного макрофинансового кредита на сумму 18,1 миллиарда евро с погашением из доходов от замороженных российских активов.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.