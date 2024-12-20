Турецкий экономист назвал условия для успешной реализации газового хаба

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда — через две недели после взрывов на подводных газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» — президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.