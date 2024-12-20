Рынок поддержал отмену лимитов по семейной ипотеке

Отмена лимитов по семейной ипотеке сгладит ее выдачи и исключит ажиотажный спрос, сообщили «Известиям» в пресс-службе оператора госпрограмм — корпорации «Дом.рф». Банки также поддержали инициативу главы государства. Они уверены, что это позволит сбалансировать спрос на льготную ипотеку. В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин назвал «безобразием» случаи, когда людям отказывают в предоставлении положенной им льготной ипотеки. По его мнению, ни семейная, ни сельская, ни IT-ипотека «не должны иметь никаких лимитов».