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Россиянам рассказали, куда лучше вложить миллион рублей

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В текущих условиях наиболее выгодным вложением одного миллиона рублей станет банковский вклад, заявил экс-глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью «РБК Инвестициям».

Источник: © РИА Новости

«Банковский депозит в надежном банке на шесть месяцев», — ответил он на вопрос о лучшем вложении миллиона рублей.

Как заметил эксперт, текущие банковские вклады под 25 процентов годовых представляются однозначно лучшим выбором по сравнению с акциями крупных компаний с доходностью на уровне 15 процентов.

По данным Центробанка от вторника, средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках России обновила исторический рекорд по итогам первой декады декабря. Ставка выросла на 0,1 процентного пункта, достигнув 22,08 процента годовых. Предыдущий максимум был установлен декадой ранее — 21,98 процента.