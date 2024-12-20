Россиянам рассказали, куда лучше вложить миллион рублей

«Банковский депозит в надежном банке на шесть месяцев», — ответил он на вопрос о лучшем вложении миллиона рублей.
Как заметил эксперт, текущие банковские вклады под 25 процентов годовых представляются однозначно лучшим выбором по сравнению с акциями крупных компаний с доходностью на уровне 15 процентов.
По данным Центробанка от вторника, средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках России обновила исторический рекорд по итогам первой декады декабря. Ставка выросла на 0,1 процентного пункта, достигнув 22,08 процента годовых. Предыдущий максимум был установлен декадой ранее — 21,98 процента.