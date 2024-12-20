Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

«Первая — это защитить продукт от подделок. Но не менее важна и другая — защитить себя от недобросовестных партнеров. Например, избежать конфликта с дистрибьютором. Есть примеры, когда дистрибьютор, который возил товары производителя в страну, регистрирует на себя товарный знак этого производителя, а потом либо угрожает поставщику, говоря, что тот может работать только с ним, либо пытается продать производителю права на его же товарный знак, либо начинает сам производить товары под уже известным товарным знаком», — отметил он.