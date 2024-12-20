Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

Северокорейская компания «Нэкоян Трейдинг Ко» (Naegohyang), зарегистрированная в Пхеньяне, подала заявку на регистрацию в России товарного знака Naegohyang. Соответствующая информация размещена в базе Роспатента.
Заявка подана по четырем классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые предполагают маркировку кимчи, хлеба, алкоголя (за исключением пива), а также табачной продукции.
«РБК Вино» направил запросы в посольство КНДР в России, в генеральное консульство КНДР в России, в хабаровскую канцелярию генерального консульства КНДР во Владивостоке, в посольство России в КНДР и в Роспатент.
В заявке на регистрацию знака Naegohyang на сайте Роспатента в качестве адреса для переписки указан адрес московского ООО «Патентно-правовая фирма “ЮС”. В этой патентной фирме “РБК Вино” уточнили, что компания, подавшая заявку, “действительно является компанией, зарегистрированной в Северной Корее”. Патентный поверенный не пояснил, для чего северокорейская компания планирует использовать свой товарный знак в России.
Как прокомментировал «РБК Вино» генеральный директор агентства «Артпатент», патентный поверенный Григорий Бусарев, глобально у компаний две основные цели для регистрации своего товарного знака на территории другого государства.
«Первая — это защитить продукт от подделок. Но не менее важна и другая — защитить себя от недобросовестных партнеров. Например, избежать конфликта с дистрибьютором. Есть примеры, когда дистрибьютор, который возил товары производителя в страну, регистрирует на себя товарный знак этого производителя, а потом либо угрожает поставщику, говоря, что тот может работать только с ним, либо пытается продать производителю права на его же товарный знак, либо начинает сам производить товары под уже известным товарным знаком», — отметил он.
Что известно о компании Naegohyang.
Название компании Naegohyang с корейского переводится как «Моя родина». В 2018 году The Economist писал о том, что Naegohyang начинали с производства сигарет, однако в настоящее время производят «множество не связанных между собой товаров», например соджу, игральные карты, гигиенические принадлежности, спортивный инвентарь и электронику. Издание называет северокорейскую компанию одним из крупных диверсифицированных предприятий, расположенных в КНДР. Fox Business называет Naegohyang «одним из самых узнаваемых брендов Северной Кореи». В свою очередь, северокорейское издание «Чосон сегодня» называет Naegohyang конкурентом Adidas и Puma.
Naegohyang упоминалась в 2017 году в сообщении на официальной странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) посольства России в КНДР. Фото со стендом компании было размещено в сообщении, посвященном 13-й Пхеньянской международной осенней выставке товаров, и подписано как «известная корейская компания “Нэ Кохян” — производитель спортивного оборудования и продуктов питания» (пунктуация и орфография первоисточника сохранены. — «РБК Вино»). При этом логотип Naegohyang с фото на странице посольства совпадает с логотипом, указанным в заявке на сайте Роспатента.
Как рассказал «РБК Вино» советский и российский востоковед, специалист по Северной Корее, профессор Университета Кукмин (Сеул) Андрей Ланьков, компания Naegohyang принадлежит армии КНДР.
«В последнее время свои товарные знаки у нас зарегистрировало несколько северокорейских компаний. Но Naegohyang производит еще и алкоголь, по-моему, раньше заявок от компаний в этой сфере не было. А так обычное дело: довольно известная в Северной Корее контора, вероятно, хочет выходить на российский рынок и регистрирует свой знак», — прокомментировал он.
В июне 2024 года Владимир Путин с официальным визитом побывал в Северной Корее. Эта поездка стала первой с 2000 года. В рамках визита он встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном. Лидеры стран подписали договор о сотрудничестве.