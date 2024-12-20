Набиуллина призвала не рассматривать криптовалюты для внутренних расчетов

«Не рассматриваем такую возможность, мы продолжаем считать, что криптовалюты не должны использоваться как средство расчета внутри страны. Мы действительно согласились, поддержали и продвигаем проекты, связанные с использованием криптовалюты для внешних расчетов, но для внутренних расчетов — нет», — ответила Набиуллина на вопрос, планирует ли ЦБ в связи с планомерным ужесточением санкций, в том числе против международных банковских платежей, рассматривать возможность вложений в криптовалюты, развития криптовалютной инфраструктуры.
«Поэтому с точки инвестиций в криптовалюты, если вы говорите о Центральном банке, это теряет смысл, но с точки зрения сохранности стоимости, это — очень волатильный актив, с другой стороны, мы не сможем этот актив использовать для интервенций на внутреннем рынке для стабилизации ситуации, потому что расчеты в криптовалюте внутри России, на наш взгляд, ни в коем случае нельзя допускать», — заключила она.