Курс юаня на Мосбирже превысил ₽14 после решения ЦБ сохранить ставку

Сначала рубль слабо отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на текущем уровне 21%, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 13:30 мск курс юаня к рублю (CNY/RUB) составил ₽13,995, в то время как до публикации релиза на сайте ЦБ он составлял ₽13,9905 (рост на 0,03%). Однако уже через несколько минут после публикации решения Банка России по ставке курс юаня ускорил рост и по состоянию на 13:35 мск превысил ₽14 за юань.
Официальный курс доллара США на пятницу, 20 декабря, ранее был установлен на уровне ₽103,4207, евро — ₽107,9576, юаня — ₽14,186.
С декабря 2023-го по июль 2024-го ключевая ставка ЦБ сохранялась на уровне 16%. В июле Банк России после семимесячной паузы повысил ключевую ставку с 16% до 18% годовых на фоне ускорения инфляции. В сентябре она была повышена до 19%, а в октябре регулятор увеличил ее до 21% годовых.
На октябрьском заседании Банк России допустил возможность повышения ключевой ставки на следующем заседании, то есть в декабре. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания, сообщал регулятор. Целью денежно-кредитной политики является снижение годовой инфляции до 4%.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5−5% в 2025 году, до 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.
Большинство участников консенсус-прогноза РБК ожидало подъема ставки на декабрьском заседании на 200 б.п., до 23% — такое решение прогнозировали 23 из 30 опрошенных экспертов.
Еще четверо допускали, что Банк России может действовать более жестко и повысить показатель в декабре сразу до 25% годовых. Один эксперт ждал пересмотра ставки на 300 б.п. — до 24%. При этом еще двое не исключали, что она может остаться неизменной — 21%.
Что будет с курсом рубля
Заседание Банка России по ставкам 20 декабря вряд ли окажет существенное влияние на краткосрочную динамику валютного курса, полагает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Однако в среднесрочной перспективе более высокие ставки должны сдерживать спрос на импорт и повышать привлекательность рублевых активов, добавила эксперт. Она допустила, что регулятор повысит ключевую ставку до 24−25% в условиях высокой инфляции и неустойчивой динамики валютного курса.
Начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев также полагает, что ужесточение монетарной политики Банка России выступит временным барьером для ослабления рубля. Заметную поддержку рублю на исходе года можно ожидать со стороны экспортеров, которые будут продавать валюту.
Экономист Дмитрий Полевой ожидает, что до конца 2024-го или в начале 2025 года сохраняется возможность возврата пары USD/RUB ближе к уровню ₽100 или даже чуть ниже, в том числе под влиянием сезонного фактора. Однако устойчивого снижения доллара ниже уровня ₽95 он не ожидает. Скорее всего, по мнению эксперта, в течение 2025 года российская валюта будет постепенно слабеть с повышенной волатильностью относительно тренда.