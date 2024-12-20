Курс юаня на Мосбирже превысил ₽14 после решения ЦБ сохранить ставку

Сначала рубль слабо отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на текущем уровне 21%, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 13:30 мск курс юаня к рублю (CNY/RUB) составил ₽13,995, в то время как до публикации релиза на сайте ЦБ он составлял ₽13,9905 (рост на 0,03%). Однако уже через несколько минут после публикации решения Банка России по ставке курс юаня ускорил рост и по состоянию на 13:35 мск превысил ₽14 за юань.