Индекс Мосбиржи взлетел на 5% после решения ЦБ не повышать ставку

Эксперты Альфа-Банка ранее подсчитали, что даже при повышении ставки индекс Мосбиржи в 2025 году может вырасти до 3025−3500 пунктов. Первый квартал, вероятно, по-прежнему будет «весьма непростым», указано в стратегии банка на 2025 год, однако в дальнейшем ситуация может улучшиться. «На рынке есть надежда, что геополитическая напряженность может пойти на спад и появятся основания ожидать некоторого смягчения санкционного режима», — полагают аналитики.