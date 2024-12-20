Индекс Мосбиржи взлетел на 5% после решения ЦБ не повышать ставку

Российский рынок акций позитивно отреагировал на решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Если по состоянию на 13:29 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 2 447,66 пункта, то на 13:35 мск бенчмарк вырос до 2543,32 пункта. По сравнению с уровнем закрытием торгов в четверг, 19 декабря, индекс подскочил в 13:35 мск на 5,25%
На плановом заседании в пятницу, 20 декабря, совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Большинство участников консенсус-прогноза РБК — 23 из 30 аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний — ожидали подъема ставки до 23%. Еще четверо допускали, что ЦБ может действовать более жестко и повысить показатель сразу до 25% годовых. Один эксперт ждал пересмотра ставки на 300 б.п. — до 24%, двое не исключали, что она может остаться неизменной — 21%.
Что будет с рынком акций
Эксперты Альфа-Банка ранее подсчитали, что даже при повышении ставки индекс Мосбиржи в 2025 году может вырасти до 3025−3500 пунктов. Первый квартал, вероятно, по-прежнему будет «весьма непростым», указано в стратегии банка на 2025 год, однако в дальнейшем ситуация может улучшиться. «На рынке есть надежда, что геополитическая напряженность может пойти на спад и появятся основания ожидать некоторого смягчения санкционного режима», — полагают аналитики.
Основным драйвером на рынке акций останутся дивиденды. По оценкам экспертов банка, на горизонте 12 месяцев дивидендная доходность российского рынка составит около 10,7%, за этот период компании могут выплатить дивиденды на общую сумму ₽4,4 трлн.
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