ФАС раскрыла картель при реализации нацпроектов на сумму более 2,8 млрд рублей

«Торги проходили на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство нежилых зданий на территории города Москвы, Приморского края и Ханты-Мансийского автономного округа», — уточнили в ФАС.
ООО «Парк Инвест», ООО «Гардарика» двое индивидуальных предпринимателей признаны нарушившими антимонопольное законодательство. Они заключили и реализовали антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в пяти торговых процедурах.
«Хозяйствующие субъекты при участии в аукционах придерживались недобросовестной стратегии с условным наименованием “таран” в целях ценовой дезориентации добросовестных участников и обеспечения победы заранее определенного лица», — добавили в службе.
В ФАС уточнили, что материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозят штрафы.
Ранее, 17 декабря, сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба раскрыла картель на сумму 15 млрд рублей в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Были установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях нескольких организаций, занимающихся строительством, ремонтом, реконструкцией дорог.