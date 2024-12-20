Доля рубля в расчетах за экспорт из РФ в Европу выросла до рекордных 65%

«Динамика расчетов в рублях за экспорт и импорт говорит о том, что российская экономика постепенно становится более самостоятельной и уверенной, а рубль — востребованной валютой не только внутри страны, но и за ее пределами», — пояснила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Венера Шайдуллина.