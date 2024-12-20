Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центробанк Китая сохранил уровень ставки по кредитам

Народный банк Китая (центробанк, ЦБ) сохранил ставку по кредитам на один год для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate), в ближайший месяц она будет по-прежнему составлять 3,1%. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

В публикации отмечается, что LPR влияет на на уровень выплат по выданным и новым займам.

Подчеркивается, что процент по долговым обязательствам на пять лет определяет стоимость ипотечного кредитования. В 2024 году данный показать в Китае снижался три раза: в феврале (до 3,95%), июле (до 3,85%) и октябре (до 3,6%).

Первоклассные заемщики — это предприятия, имеющие устойчивое финансовое состояние и высокий рейтинг, говорится в публикации.

В сентябре сообщалось, что рост промышленного производства в Китае за август текущего года составил всего 4,5%, что ниже ожиданий аналитиков в 4,7%.

Это самый низкий показатель с марта текущего года и четвертый месяц подряд, когда фиксируется снижение темпов роста. В последний раз такой тренд отмечался во время ограничений в КНР, связанных с пандемией коронавируса.