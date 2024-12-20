Bloomberg узнал о жалобах Путину на Набиуллину

По словам двух из них, «даже премьер-министр Михаил Мишустин заявил Путину, что действия регулятора препятствуют усилиям правительства по поддержке экономики, попавшей под санкции». Вместе с тем собеседники агентства заявили об отсутствии признаков, что «Путин рассматривает возможность замены Набиуллиной», так как считает ее решения обоснованными.