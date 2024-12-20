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Bloomberg узнал о жалобах Путину на Набиуллину

Путину жалуются на Набиуллину банкиры, бизнес и чиновники из-за повышения ключевой ставки Центробанка, пишет Bloomberg.

Источник: РИА "Новости"

Банкиры, руководители предприятий и чиновники жалуются президенту России Владимиру Путину на председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину, пишет Bloomberg со ссылкой на три анонимных источника, близких к Кремлю.

По словам двух из них, «даже премьер-министр Михаил Мишустин заявил Путину, что действия регулятора препятствуют усилиям правительства по поддержке экономики, попавшей под санкции». Вместе с тем собеседники агентства заявили об отсутствии признаков, что «Путин рассматривает возможность замены Набиуллиной», так как считает ее решения обоснованными.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

С июля 2024-го Центробанк повышает ключевую ставку, к декабрю она достигла 21%, что выше исторического рекорда, установленного в феврале 2022 года. Причиной стала инфляция. Набиуллина объясняла жесткую денежно-кредитную политику регулятора «защитой зарплаты, пенсий, пособий и сбережений от роста цен» и допускала дальнейшее повышение ставки.

Очередное заседание совета директоров регулятора состоится сегодня, 20 декабря. Согласно данным Росстата, за минувшую неделю (с 14 по 20 декабря) инфляция резко ускорилась, с 0,06 до 0,32%. Годовой рост цен достиг 8,23%. Опрос инФОМ показал рекордные инфляционные ожидания населения, которые достигли годового максимума — 13,9%.

Накануне в ходе прямой линии Путин называл тревожным сигналом рост инфляции. Он предположил, что «Набиуллина сама пока не знает», какое решение примет совет директоров ЦБ. Вместе с тем президент России выразил уверенность, что оно будет взвешенным и соответствующим «критериям сегодняшнего дня».

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