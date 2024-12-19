Жилищный отпуск: треть частных домов в России не могут достроить

— Одна из бед таких фирм и в отсутствии финансовой стратегии, — подчеркнул эксперт. — В итоге полученные по новым договорам денежные средства направляются на завершение строительства тех домов, которые находятся на финишной стадии готовности. И вот здесь как раз самый большой риск в нынешних условиях: возможности привлечь дополнительные кредитные ресурсы из-за высоких ставок у строительных компаний нет, и любой сбой на стадии реализации проекта ведет к появлению целой цепочки проблемных домов.