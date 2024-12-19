Великий потом: власти отложили треть расходов бюджета на конец года

Власти оставили больше трети расходов бюджета на последние месяцы года. В октябре-декабре траты казны составят почти 14 трлн, или 35% от всего плана на 2024-й, оценила Счетная палата. Проблема регулярно возникает перед Новым годом. В этот раз она особенно актуальна из-за и без того высокой инфляции. Эксперты полагают, что ЦБ учтет крупные бюджетные траты, принимая решение по ключевой 20 декабря, — это аргумент в пользу повышения ставки. Кроме того, неравномерное использование государственных средств повышает риски дефицита казны и торможения экономики. Нужно ли менять распределение расходов по месяцам и как — в материале «Известий».