В Китае спрогнозировали падение спроса на бензин из-за электромобилей

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Китая Sinopec ожидает быстрого падения спроса на бензин в стране с 2025 года, сообщает Bloomberg.
Спрос на бензин в стране достиг пика в 2023 году, в этом году он снизится на 1,1%, до 177 млн т, а в следующем — на 2,4%. В прошлом году китайские НПЗ перерабатывали рекордные 14,76 млн барр. в день. Sinopec Economics & Development Research Institute связывает падение спроса с переходом на электромобили.
Общий спрос на нефть в Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти, достигнет около 800 млн т в год к 2027-му. Хотя использование автомобильного топлива сократится, спрос на пластмассы и авиакеросин будет расти.
По словам главы Sinopec Economics & Development Research Institute Ло Дацина, после 2025 года рост числа автомобилей с двигателями внутреннего сгорания замедлится. «Спрос за счет нефтехимической отрасли смягчит снижение спроса на автомобильное топливо. Нефтеперерабатывающим предприятиям придется переключиться на повышение объемов производства химических веществ», — сказал он.
По данным Sinopec, спрос на дизельное топливо в Китае, который достиг пика в 2019 году, упадет более чем на 5% в этом году и на столько же в 2025-м. Однако спрос на авиационное топливо продолжит расти до 2040 года.
China National Petroleum Corp, в свою очередь, ожидает, что спрос на нефть в стране достигнет пика в 770 млн т уже в 2025 году.
Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на аналитиков, в июле продажи электромобилей и гибридов в Китае впервые превысили продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Производители нефти и инвесторы сочли темпы перехода на электрокары «ошеломляющими».
Согласно обзору World Energy, на долю Китая приходится 41% ежегодного роста мирового потребления нефти (в среднем 1,1 млн барр. в сутки за последние 30 лет), что делает его крупнейшим покупателем топлива в мире. Однако, по прогнозу консалтинговой компании FGE, в следующем году импорт сырой нефти Пекином может достичь пика и составить 11,2 млн барр. в сутки, что соответствует рекорду 2023 года.