В Китае спрогнозировали падение спроса на бензин из-за электромобилей

Спрос на бензин в стране достиг пика в 2023 году, в этом году он снизится на 1,1%, до 177 млн т, а в следующем — на 2,4%. В прошлом году китайские НПЗ перерабатывали рекордные 14,76 млн барр. в день. Sinopec Economics & Development Research Institute связывает падение спроса с переходом на электромобили.