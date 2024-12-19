В Госдуме предупредили о новых способах мошенничества перед Новым годом

Он добавил, что на обман попалась заведующая детским садом, которая приобрела новогодние подарки для воспитанников, она связалась с продавцом и перевела по его указанию предоплату в сумме 70 тысяч рублей. По словам Кошелева, подарки так и не доставили, а мошенник перестал выходить на связь, его личность устанавливается.