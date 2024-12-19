В Госдуме предупредили о новых способах мошенничества перед Новым годом

«Мошенники активизировались перед праздниками и придумали новогоднюю схему обмана. В Крыму россиянам массово рассылают сообщения с приглашениями к участию в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние концерты известных исполнителей или на большие праздничные мероприятия, в том числе на “Кремлёвскую ёлку”», — рассказал Кошелев.
Парламентарий уточнил, что аферисты предлагают перейти по специальной ссылке для составления заявки, которая приводит на фишинговый сайт, где надо ввести персональные и платёжные данные для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша.
«Также в Самаре киберпреступники создали фишинговый сайт с подарками на Новый год», — отметил Кошелев.
Он добавил, что на обман попалась заведующая детским садом, которая приобрела новогодние подарки для воспитанников, она связалась с продавцом и перевела по его указанию предоплату в сумме 70 тысяч рублей. По словам Кошелева, подарки так и не доставили, а мошенник перестал выходить на связь, его личность устанавливается.
«На мой взгляд, борьба с киберпреступностью не должна отставать от развития цифровых форматов взаимодействия государства и общества. А судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками давно пора сделать гласными и публичными. Вся страна должна увидеть лица таких “анонимусов” и услышать их признания в содеянном», — подчеркнул Кошелев.
По его мнению, это повысит цифровую грамотность населения и осложнит жизнь преступникам, он отметил, что люди должны проявлять бдительность во всем, что касается предоставления доступа к личным данным, особенно, когда случай касается их финансового участия.