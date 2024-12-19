Традиционная розница обвинила интернет-платформы в дискриминации

Представители традиционной розницы просят власти внести изменения в законопроект о так называемой платформенной экономике. Это следует из писем председателю правительства Михаилу Мишустину и замруководителя администрации президента Максиму Орешкину, направленных крупнейшими отраслевыми объединениями — Ассоциацией торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), Ассоциацией анимационного кино, Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциацией производителей фирменных торговых марок «Русбренд» и Ассоциацией прямых продаж. Копии писем есть у РБК, их содержание подтвердили представители ассоциаций.
В письмах перечисленные организации указали на дискриминацию участников традиционной розницы, продавцов и покупателей со стороны маркетплейсов, на то, что эти площадки отдают приоритет продвижению собственных торговых марок, необоснованно завышают цены и штрафы, способствуют распространению контрафакта, нарушению прав на интеллектуальную собственность в карточках товаров, дробление и др.
Компании-участницы, входящие в эти ассоциации, просят представителей власти принять ряд их предложений при подготовке проекта закона «О платформенной экономике». О том, что Минэк работает над созданием единого для всех цифровых платформ законопроекта, стало известно в конце сентября. Документ даст определение посреднических цифровых платформ (к ним относят площадки, где размещаются предложения о продаже товаров, оказании услуг или выполнении работ, а также о размещении заказов, которые дают возможность заключать сделки между партнерами и пользователями, а также оплачивать товары и услуги с помощью технических средств платформы). Платформы будут обязаны раскрывать обязательные условия в договоре, например основания и порядок применения штрафов или порядок включения в программы скидок. Сейчас интернет-площадки часто меняют договоры оказания услуг и не уведомляют об этом продавцов, а также штрафуют и блокируют партнеров без предварительных уведомлений.
Авторы письма предлагают заставить маркетплейсы раскрывать алгоритмы ценообразования, ввести понятие дискриминации партнеров и покупателей и запретить приоритизацию товаров собственных торговых марок при формировании цены или выдаче товаров на странице сайта. Предлагается также обязать передавать в налоговую данные, содержащие признаки дробления, и установить ответственность за нарушение этого требования.
В своем письме ассоциации утверждают, что сейчас на рынке распространены практики дискриминации продавцов и покупателей товаров и услуг, которые влекут за собой риски недополучения прибыли обычными продавцами и необоснованные сверхприбыли для маркетплейсов. В качестве примера приводятся товары принадлежащих Wildberries брендов Razz, Norfield и др.
Проект должен быть более четко сфокусирован, чтобы учесть интересы всех участников рынка, считает председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики и глава АПКИТ Николай Комлев. По его мнению, нужно расширить перечень лиц, которые не должны попасть под действие закона, исключив магазины приложений, соцсети и площадки, распространяющие исключительно товары и услуги собственных брендов. «Тем самым будут однозначно выделены объекты регулирования, а небольшие платформы и соцсети, как не оказывающие существенного влияния на рынки, сохранят конкурентоспособность и потенциал для развития», — убежден Комлев. В письме в качестве критериев попадания под действие нового регулирования предлагается рассматривать аудиторные и рыночные показатели платформ, например чтобы число сделок и количество пользователей в сутки превышало 100 тыс.
Директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов объясняет необходимость дополнительной маркировки карточек товаров проблемой недобросовестных продавцов, которую «затруднительно выявить потребителю при покупках на маркетплейсах из-за “накрученных” отзывов и оценок». Кроме того, практикуемый площадками принцип ранжирования товаров по цене не дает определить, является ли продавец официальным представителем бренда или нет, обладает ли необходимыми лицензиями и разрешениями, является ли его товар импортным или отечественным.
Также ассоциации предлагают установить минимальную площадь пункта выдачи заказов в 25 кв. м, наделить региональные власти полномочиями устанавливать максимальное число таких точек в регионе. Как отметил Гуськов, это отвечало бы сложившейся практике в других отраслях, например закон «Об основах госрегулирования торговой деятельности» предусматривает ограничения для покупки и аренды дополнительных площадей для продовольственных розничных сетей. «Равномерное развитие традиционных сетей и пунктов выдачи заказов маркетплейсов обеспечит оптимальное соотношение их точек, что сохранит уровень конкуренции и обеспечит баланс интересов», — считает представитель РАТЭК.
Представитель Минэка подтвердил получение письма. РБК направил запрос в правительство.
Согласны ли интернет-площадки с претензиями
В Ассоциации цифровых платформ (АЦП, включает Avito, Wildberries, Ozon, «Купер» и «Яндекс») настаивают, что модель регулирования традиционной торговли не должна применяться к цифровым площадкам, а законопроект, предлагаемый Минэком, уже учитывает специфику их регулирования. «Указанные ассоциациями предложения избыточны и уже были отклонены регуляторами в ранее обсуждаемых законопроектах. Многие меры уже реализованы на практике. Например, маркетплейсы уже участвуют в пилоте ФНС по обмену информацией с платформами», — напомнил представитель АЦП.
В пресс-службе Wildberries также указывают, что платформы уже раскрывают правила работы своих алгоритмов и рекомендательных сервисов. Также законопроект в текущей редакции уже предлагает регулирование в части мер ответственности — обязывает платформы установить все их виды и процедуру их применения и оспаривания.
Другие предложения окажут негативный эффект на участников платформенного бизнеса, считают в профильной ассоциации. Так, ввод ограничения числа пунктов выдачи заказов в регионе приведет к стагнации предпринимательства в стране и снижению уровня доступности товаров для россиян и росту цен. «Важно, чтобы оно способствовало дальнейшему развитию участников экономических отношений, а не девальвировало уже достигнутые рынком результаты», — заявили в АЦП.