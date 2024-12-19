Традиционная розница обвинила интернет-платформы в дискриминации

Компании-участницы, входящие в эти ассоциации, просят представителей власти принять ряд их предложений при подготовке проекта закона «О платформенной экономике». О том, что Минэк работает над созданием единого для всех цифровых платформ законопроекта, стало известно в конце сентября. Документ даст определение посреднических цифровых платформ (к ним относят площадки, где размещаются предложения о продаже товаров, оказании услуг или выполнении работ, а также о размещении заказов, которые дают возможность заключать сделки между партнерами и пользователями, а также оплачивать товары и услуги с помощью технических средств платформы). Платформы будут обязаны раскрывать обязательные условия в договоре, например основания и порядок применения штрафов или порядок включения в программы скидок. Сейчас интернет-площадки часто меняют договоры оказания услуг и не уведомляют об этом продавцов, а также штрафуют и блокируют партнеров без предварительных уведомлений.