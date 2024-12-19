Средний долг россиян коллекторам упал до минимума за три года

По агентской схеме долги могут попадать в работу к коллекторам на ранних стадиях просрочки, продажа плохих кредитов наступает позже. Доля «молодых» долгов с просрочкой до одного года на рынке достаточно высока, говорит гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев. По его оценкам, в первой половине 2024 года на такие долги приходилось около 17% в общем объеме сделок между банками и коллекторами. Ранее в «Первом клиентском бюро» оценивали, что в 2023 году больше трети проданных банками долгов коллекторам имели просрочку до одного года, еще 22% имели срок просрочки от года до двух лет.