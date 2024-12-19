Российский рынок акций, ставка ФРС: дайджест инвестора

«Это достаточно значительное замедление, такие цифры были в середине ноября последний раз, но тем не менее они все равно на очень высоком уровне, — прокомментировала недельную инфляцию аналитик “Альфа-Инвестиций” Анастасия Бойко. — Разнонаправленные макроэкономические данные говорят о том, что перегрев в экономике немного затухает, и замедляется рост деловой активности. С другой стороны, и ожидаемая населением инфляция, и оценка ценовых ожиданий предприятий все еще растут и обновляют локальные максимумы».