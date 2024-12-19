Российский рынок акций, ставка ФРС: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций отскочил вверх в среду, 18 декабря, после шести сессий падения. При этом основная часть прироста пришлась на окончание основной и вечернюю сессию.
По итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 1,35%, до 2409,35 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, прибавил 2,12%, до 2427,53 пункта.
Рост на рынке проходил широким фронтом. В минусе в составе индекса Мосбиржи закрылись всего две компании — «Группа Позитив» (-1,05%), и «Русал» (-0,16%).
На вечерней сессии поддержку котировкам оказали данные по инфляции. По данным Росстата, на неделе с 10 по 16 декабря рост цен несколько замедлился, инфляция выросла на 0,35% против 0,48% неделей ранее. Правда годовая инфляция ускорилась с 9,32% до 9,52%.
«Это достаточно значительное замедление, такие цифры были в середине ноября последний раз, но тем не менее они все равно на очень высоком уровне, — прокомментировала недельную инфляцию аналитик “Альфа-Инвестиций” Анастасия Бойко. — Разнонаправленные макроэкономические данные говорят о том, что перегрев в экономике немного затухает, и замедляется рост деловой активности. С другой стороны, и ожидаемая населением инфляция, и оценка ценовых ожиданий предприятий все еще растут и обновляют локальные максимумы».
Согласно последним данным, инфляционные ожидания населения выросли с 13,4% до 13,9%. Это максимальное значение с декабря 2023 года.
А значит, в пятницу ЦБ, скорее всего, поднимет ставку. Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова допускает, что решение будет жестким — сразу 25%.
По мнению руководителя направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василия Карпунина, продолжительность отскока на российском рынке сильно зависит от завтрашнего заседания ЦБ. «С учетом перепроданности рынка можно предположить, что повышение ключевой ставки до 23% уже учтено в ценах и не помешает продолжению роста акций. А вот увеличение до 24−25% может быть негативно воспринято инвесторами», — полагает эксперт.
Василий Карпунин предупредил, что сегодня могут быть значительные колебания на рынке акций из-за ребалансирвоки индекса Мосбиржи и квартальной экспирации фьючерсов.
Ставка ФРС
ФРС США по итогам заседания
Вместе с решение по сравке регулятор представил новые макропрогнозы, в которых, в частности, ухудшил прогноз по ставке на 2025 год с 3,4% до 3,9%.
На пресс-конференции по итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что сейчас политика ФРС значительно менее ограничительна для экономики, поэтому регулятор может позволить себе быть более осторожным в действиях. Для дальнейшего снижения ставки ФРС хочет видеть прогресс в замедлении инфляции.
По словам главы ФРС, у регулятора отсутствует четкий план относительно дальнейшей траектории процентных ставок. По мнению Пауэлла, глава ЦБ приблизился к точке, когда пауза в смягчении монетарной политики будет оправданной, или уже достиг этой точки.
Рынки негативно отреагировали на прогноз по ставке и заявления Джерома Пауэлла. Индекс S&P 500 упал на 2,95%, впервые с конца ноября опустившись ниже 6000 пунктов, технологический NASDAQ Composite потерял 3,56%, промышленный Dow Jones — 2,58%.
Вниз также устремились цены на нефть и цены на золото. Февральский контракт на нефть Brent обвалился с максимумов дня и завершил торги в небольшом плюсе (+0,27%, до $73,39 за баррель), на минимуме котировки опускались до $72,8, фьючерс на золото с истечением срока в феврале подешевел на 0,33%, до 2653,3 за унцию.
Золото негативно отреагировало на резкий рост курса доллара. Индекс DXY, показывающий динамику доллара к корзине из шести валют стран-основных торговых партнеров США, подскочил после выхода пресс-релиза ФРС и по итогам дня вырос на 1,18%, до 108,202.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽102, продать — по ₽100,5;
- Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить доллары можно по ₽101,94, продать — по ₽100,07.
Самые дешевые евро:
- Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить евро можно по ₽110,26, продать — по ₽107,91;
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 110,28, продать — по 109,71.
Самые дешевые юани:
- Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽14,59, продать — по ₽14,46;
- Социум-Банк (ст. м. «Сокол»): купить юани можно по ₽14,6, продать — по ₽14,2.
Последний день для покупки акций под дивиденды
«Ренессанс Страхование». Дивиденды на каждую акцию — ₽3,6. Дата выплаты — 14 января. Доходность — 3,75%.
«ФосАгро». Дивиденды на каждую акцию — ₽249. Дата выплаты — 14 января. Доходность — 4,3%.
Корпоративные события
«Татнефть»: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить ₽17,39 на одну обыкновенную и привилегированную акцию.
Банк «Санкт-Петербург»: заседание наблюдательного совета. В повестке вопрос о корректировке стратегии развития и о финансовом плане на 2025 год.
Другие важные события
Прямая линия с участием президента России Владимира Путина, она будет совмещена с ежегодной пресс-конференцией — 12:00 мск.
Квартальная экспирация во фьючерсах на валюту и основные индексы РФ.
Великобритания: ключевая ставка Банка Англии — 15:00 мск.
Россия: международные резервы — 16:00 мск.
США: первичные обращения за пособиями по безработице, неделя — 16:30 мск.
США: ВВП, третий квартал — 16:30 мск.
США: продажи домов на вторичном рынке, октябрь — 18:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2 409,35 (+1,35%).
Индекс РТС: 738,5 (+1,57%).
S&P 500: 5872,2 (-2,95%).
Dow Jones Industrial Average: 42 326,87 (-2,58%).
NASDAQ Composite: 19 392,69 (-3,56%).