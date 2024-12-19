Российский рынок акций растет более чем на 2% на фоне прямой линии с Путиным

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций ускорил рост в ходе торгов на Московской бирже на фоне начала «Итогов года с Владимиром Путиным», свидетельствуют данные торговой площадки.
По данным на 12:00 мск, перед началом прямой линии индексы Мосбиржи и РТС росли на 1,42%, до 2 443,67 и 749,01 пункта соответственно.
К 12:17 мск после старта мероприятия индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке 2 458,03 пункта (+2,02%), индекс РТС составил 753,42 пункта (+2,02%).
По данным на на 12:30 мск, индекс Мосбиржи находился на уровне 2 451,76 пункта (+1,76%), РТС находился на отметке 751,49 пункта (+1,76%). В это же время курс юаня к рублю рос на 5,6 копейки до 14,207 рубля.
На открытии торгов индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,8%, до 2 428,56 и 744,38 пункта соответственно. При этом курс юаня к рублю на открытии торгов прибавлял 3,85 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 14,19 рубля.
Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.