Российский рынок акций растет более чем на 2% на фоне прямой линии с Путиным

По данным на на 12:30 мск, индекс Мосбиржи находился на уровне 2 451,76 пункта (+1,76%), РТС находился на отметке 751,49 пункта (+1,76%). В это же время курс юаня к рублю рос на 5,6 копейки до 14,207 рубля.