Путин высказался о недоработках ЦБ

«Есть и недоработки наши. Например, некоторые эксперты полагают, что Центральный банк мог бы эффективнее и раньше начать использовать определенные инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Да, ЦБ начал это делать летом, но эксперты считают, что это можно и нужно было бы делать раньше», — сказал он, отвечая на вопросы о росте цен и причинах.