Путин высказался о недоработках ЦБ

Банк России, считает президент, мог бы эффективнее и раньше использовать инструменты, не связанные с ростом ключевой ставки, заявил президент России.
«Есть и недоработки наши. Например, некоторые эксперты полагают, что Центральный банк мог бы эффективнее и раньше начать использовать определенные инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Да, ЦБ начал это делать летом, но эксперты считают, что это можно и нужно было бы делать раньше», — сказал он, отвечая на вопросы о росте цен и причинах.
При этом Путин отметил эффективную и «вполне удовлетворительную» работу кабмина. Он считает, что правительство очень много делает и думает о будущем страны.
«О будущем нужно думать всегда. У нас даже в самые тяжелые времена Великой Отечественной войны, мы знаем эти примеры, думали о будущем и делая, как выяснилось, правильно. И правительство наше думает о будущем, формулирует задачи, национальные цели развития, национальные проекты. Прекрасно. Но неплохо было бы поработать своевременно и в отраслевом плане, в отраслевом разрезе, думать о развитии отдельных отраслей производства товаров широкого спроса», — подчеркнул Владимир Путин.
Путин во время прямой линии также заявил, что рост цен в России связан с урожаем, мировыми ценами и санкциями. Также, по его словам, предложение не успевает за спросом. Он отметил, что рост цен — «вещь плохая», но выразил надежду, что власти смогут с этим справиться.