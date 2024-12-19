Путин раскрыл, как уход иностранных компаний повлиял на российский бизнес

«С нашего рынка ушли многие (иностранные — ред.) производители. Это к чему привело? Наши предприниматели начали сами производить эти товары. Это вызвало необходимость проводить какие-то дополнительные исследования, институты подключить, в том числе институты развития. Все это — укрепление технологического суверенитета», — сказал глава государства в ходе прямой линии.