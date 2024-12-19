Полная стоимость кредитов в среднем превысила 34%

При этом минимальная стоимость кредитов достигла в среднем 28,8% — за два месяца этот показатель увеличился на 3 п.п., следует из данных с сайтов крупнейших банков. Это говорит о том, что финансовые организации не только заложили в цены предыдущее повышение ключевой, но и возможность ее дальнейшего роста на заседании 20 декабря — к этому они готовятся. Согласно консенсус-прогнозу «Известий», ставку могут увеличить на 2 п.п. до нового рекорда — 23%.
Средний срок займа в октябре составлял 2,5 года, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Переплата по такой ссуде при среднем ПСК в 34% будет полуторакратной — около 44%.