Полная стоимость кредитов в среднем превысила 34%

Полная стоимость кредитов (ПСК) в России достигла в среднем 34,2% у топ-10 банков по объему портфеля займов физлиц, следует из данных с их сайтов. «Известия» их изучили. За почти два месяца после прошлого повышения ключевой ставки (до 21%) она выросла на 1,4 п.п. Речь идет о показателе, который включает в себя не только процент по кредиту, но и все дополнительные платежи. Например, если требуется оформить страховку или определенный тариф.