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Перевод госкомпаний подстегивает развитие регионов, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Перевод государственных компаний и органов дает толчок к развитию регионов России, но это сложный процесс, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

Главе государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, задали вопрос, рассматривает ли он возможность продолжения переводов госкомпаний в регионы.

«Я считаю, что это очень правильно. Можно даже некоторые федеральные органы переводить в различные центры страны. Это подталкивает развитие (регионов — ред.). Мы пытаемся сосредоточить всю судебную власть в Петербурге. В некоторых странах это происходит. Это отстегивает отдельную ветвь власти, судебную власть от президентского офиса и делает ее даже юридически более самостоятельной, и придает функции столичного города. И другие центры, в том числе Красноярск, конечно, нуждаются в том, чтобы там и налоговая составляющая заработала поярче, чтобы там налоги платили по месту производства. Это толчок к развитию регионов. Будем это делать, это сложно», — сказал Путин.

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