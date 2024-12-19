Перевод госкомпаний подстегивает развитие регионов, заявил Путин

«Я считаю, что это очень правильно. Можно даже некоторые федеральные органы переводить в различные центры страны. Это подталкивает развитие (регионов — ред.). Мы пытаемся сосредоточить всю судебную власть в Петербурге. В некоторых странах это происходит. Это отстегивает отдельную ветвь власти, судебную власть от президентского офиса и делает ее даже юридически более самостоятельной, и придает функции столичного города. И другие центры, в том числе Красноярск, конечно, нуждаются в том, чтобы там и налоговая составляющая заработала поярче, чтобы там налоги платили по месту производства. Это толчок к развитию регионов. Будем это делать, это сложно», — сказал Путин.