Переложенный платеж: в России запустят льготное кредитование в ЖКХ

Еще летом Минстрой подготовил проект постановления правительства, предусматривающий новый подход к распределению инфраструктурных бюджетных кредитов в 2025—2030 годах. Речь идет о займах, которые выдаются регионам на 15 лет по льготной ставке — 3% годовых. Сама идея выделения кредитных ресурсов на модернизацию ЖКХ сомнений не вызывает, но остаются вопросы, связанные с деталями, в которых, как водится, всё и зарыто. Принципиальных вопросов два: конечные получатели — региональные власти или РСО (муниципальные или частные) — и механизм возврата кредитов.