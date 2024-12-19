Минэк создаст биржу для размещений малых технологических компаний

Минэкономразвития совместно с экспертным сообществом планирует запустить биржу для предварительного публичного размещения малых технологических компаний (pre-IPO), рассказал РБК представитель министерства. Биржа нужна для доступа таких компаний к публичному рынку капитала для привлечения инвестиций и роста до голубых фишек (наиболее устойчивые и ликвидные компании) или «единорогов» (стартап, получивший рыночную оценку стоимости в размере свыше $1 млрд), уточняет собеседник.
Статус малой технологической компании позволяет получить господдержку без дополнительных документов. Реестр подобных компаний ведет Минэк. В него попадают компании, которые прошли независимую экспертизу в доверенных центрах (например, фонд «Сколково») и получили положительное заключение, а также те, которые включены в Единый реестр получателей господдержки и получали ее не ранее чем три года назад. Выручка малых технологических компаний должна быть не более 4 млрд руб. за прошлый год.
Требования к эмитентам будут более доступные, чем на Мосбирже, СПБ Бирже:
- оценка компании должна находиться в диапазоне от 300 млн до 5 млрд руб.;
- объем размещения ценных бумаг — от 200 млн до 5 млрд руб.;
- минимальная выручка составляет 500 млн руб., требования по прибыли отсутствуют;
- среди целей привлечения инвестиций должно быть финансирование основных средств, масштабирование бизнеса, запуск новых продуктов, расширение географии присутствия, импортозамещение и инновации;
- компании должны иметь совет директоров или другой орган корпоративного управления.
По словам представителя Минэка, ликвидность новой биржи будет ограниченной. Она позволит сектору протестировать потенциал размещения акций на «больших» фондовых биржах, привлечь средства для новых проектов, а также получить ограниченную вторичную ликвидность. Прежде всего биржа будет направлена на сделки ранних стадий.
Планируется запустить новый биржевой индекс для малых технологических компаний, который должен упростить процесс выхода на биржу для проектов и венчурных компаний, а также привлечь нишевых инвесторов и повысить уровень экспертизы среди посредников, таких как инвестбанки и юристы, рассказал представитель министерства. Индекс также распределяет риски между множеством компаний, что, в свою очередь, должно снизить вероятность потерь для инвесторов. В общей сложности в перспективе пяти лет биржа должна достичь оборота в размере от 30 млрд до 50 млрд руб., сообщил представитель Минэка.
Создание новой биржи включено в федеральный проект «Технологии» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», работа пройдет в 2026—2029 годах.
Какие перспективы у новой площадки
Опрошенные РБК эксперты по-разному оценивают перспективы развития площадки и потенциальный интерес к ней со стороны эмитентов и инвесторов.
В России сейчас нет недостатка в площадках для размещения — инвестиционных платформ, на которых обычно проходят pre-IPO, уже насчитывается около 70 штук, но более-менее активную деятельность из них ведут пять—семь, говорит директор по сделкам на рынке акционерного капитала БКС Андрей Ванин. Ключевой вопрос для каждого нового такого проекта — как привлечь активную базу постоянных клиентов, ведь, по сути, такие площадки в разной степени конкурируют с уже существующими биржами и брокерами, рассуждает он. «Необходимость самой площадки именно для pre-IPO пока сомнительна — опыт этого года показывает, что в случае размещения компании через инвестплатформы могут возникать сложности с переводом бумаг как у самих эмитентов, так и у клиентов. Любой инвестор хочет видеть все свои активы на конкретном брокерском счету у своего основного брокера, а система перевода бумаг из регистратора к брокеру после окончания размещения через инвестплатформу пока еще слишком сложна для рядового инвестора», — пояснил Ванин. При этом в секторе малых технологических компаний большинство эмитентов, планирующих первичное размещение, рассматривают как основной вариант выход на Мосбиржу, указал он.
Инвестиционная платформа используется для заключения договоров инвестирования с помощью информационных технологий и технических средств. Доступ к такой платформе предоставляется оператором. На середину декабря этого года в России были зарегистрированы 92 оператора инвестиционных платформ, следует из реестра Банка России. Кроме инвестиционных платформ собственный сервис для проведения пре-IPO есть у Мосбиржи — проект MOEX Start. Он был запущен в июле 2024-го, первое пре-IPO здесь состоялось в октябре: частная космическая компания SR Space разместила 8,5 тыс. акций общей стоимостью 23,47 млн руб.
Зампред правления фонда «Сколково» по финансовой поддержке и технологической экспертизе Павел Гудков, напротив, считает создание биржи для малых технологических компаний своевременным. Он пояснил, что при текущей ключевой ставке ЦБ у высокотехнологичных компаний резко снижаются возможности заемного финансирования, что вынуждает их активнее привлекать средства в капитал. Кроме того, у частных лиц накоплены большие финансовые ресурсы, поэтому возможность инвестиций на этапе pre-IPO представляет высокодоходную, хотя и высокорисковую альтернативу вкладам, считает Гудков.
Появление биржи для pre-IPO перспективных малых технологических компаний позволит расширить доступ таких компаний к финансовым инструментам, в частности к размещению акций и долговых инструментов, сказал РБК Антон Утехин, глава инвестплатформы Rounds, на которой осуществляется внебиржевое размещение акций компаний. Реализация вторичного обращения ранее приобретенных инструментов, по его мнению, содействует повышению их ликвидности и снижению рисков инвесторов.
Аналогичные форматы привлечения инвестиций уже есть как через краудинвестинговые площадки (Rounds, Zorko), так и через сектор рынка инноваций и инвестиций Мосбиржи, который очень близок к описанным Минэком критериям, говорит директор акселератора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Дмитрий Калаев. Он считает важным, чтобы в сделках участвовали и институциональные, и розничные инвесторы. «Розничные инвесторы дают значительные колебания цены при любых эмоциональных факторах, но одновременно они обеспечивают объемы торгов. Институциональные инвесторы дают большую стабильность цены и знак качества актива», — пояснил Калаев. По его оценке, при высокой ставке рефинансирования большого объема размещений ждать не стоит. Инвесторам, по словам Калаева, не нравится соотношение риска и доходности в таких активах. «Размещения можно будет делать по низким мультипликаторам к выручке/прибыли, а такие условия будут неинтересны самим компаниям», — дополнил он.
По мнению директора аналитического департамента «Цифра брокер» Ованеса Оганисяна, площадка может быть востребована. «У нас сформировался дефицит в сегменте фондов частного капитала и венчурных фондов, таких игроков у нас очень мало, и площадка может стать мостиком между сектором частных инвесторов, который у нас неплохо развит, и pre-IPO-кандидатами», — указывает эксперт, оговариваясь, что в других отраслях или странах подобных успешных проектов нет.
РБК направил запросы в Банк России, Мосбиржу и СПБ Биржу.