Минэк создаст биржу для размещений малых технологических компаний

В России сейчас нет недостатка в площадках для размещения — инвестиционных платформ, на которых обычно проходят pre-IPO, уже насчитывается около 70 штук, но более-менее активную деятельность из них ведут пять—семь, говорит директор по сделкам на рынке акционерного капитала БКС Андрей Ванин. Ключевой вопрос для каждого нового такого проекта — как привлечь активную базу постоянных клиентов, ведь, по сути, такие площадки в разной степени конкурируют с уже существующими биржами и брокерами, рассуждает он. «Необходимость самой площадки именно для pre-IPO пока сомнительна — опыт этого года показывает, что в случае размещения компании через инвестплатформы могут возникать сложности с переводом бумаг как у самих эмитентов, так и у клиентов. Любой инвестор хочет видеть все свои активы на конкретном брокерском счету у своего основного брокера, а система перевода бумаг из регистратора к брокеру после окончания размещения через инвестплатформу пока еще слишком сложна для рядового инвестора», — пояснил Ванин. При этом в секторе малых технологических компаний большинство эмитентов, планирующих первичное размещение, рассматривают как основной вариант выход на Мосбиржу, указал он.