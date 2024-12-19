Фондовые индексы США обвалились на прогнозах ФРС по ставке

ФРС США спровоцировала падение акций и резкий рост доходности американских казначейских облигаций в среду, 18 декабря, пишет Bloomberg. Регулятор спрогнозировал меньшее снижение процентных ставок в следующем году, чем ожидали некоторые участники рынка.
Все три основных фондовых индекса США продемонстрировали самое большое дневное снижение за несколько месяцев после решения ФРС. Индекс S&P 500 упал ниже отметки 6000 пунктов, показав худший результат с августа. По итогам дня индекс упал на 2,95%, до 5872,16 пункта. Технологический индекс NASDAQ 100 упал на 3,6%, до 21 209,32 пункта, что стало самым большим падением за пять месяцев.
Индекс Dow Jones потерял 2,6% и опустился до 42 326,87 пункта. Индекс Dow Jones падает десятую сессию подряд, что стало самой продолжительной серией дневных потерь с октября 1974 года, когда падение длилось 11 сессий.
По итогам двухдневного заседания
Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что регулятор будет действовать более осторожно при рассмотрении дальнейших корректировок процентной ставки, так как сейчас политика ФРС значительно менее ограничительна для экономики. Для дальнейшего снижения ставки ФРС хочет видеть прогресс в замедлении инфляции. По словам главы ФРС, регулятор приблизился к точке, когда пауза в смягчении монетарной политики будет оправданной, или уже достиг этой точки.
Прогноз ФРС разочаровал инвесторов, которые опасаются, что устойчивая инфляция, превышающая целевой показатель ФРС в 2%, в сочетании с устойчивым экономическим ростом приведут к сокращению числа снижений ставок в следующем году или даже заставят ФРС в какой-то момент снова ужесточить политику, пишет CNBC.
Теперь рынки ожидают, что ФРС сохранит ставки на прежнем уровне на своем январском заседании с вероятностью 91,4%, согласно данным инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. Вероятность снижения ставки до 4−4,25% трейдеры оценивают в 8,6%. Вероятность сохранения ставок на мартовском заседании участники торгов оценивают в 57,6%.
Высокие процентные ставки обычно рассматриваются как негативный фактор для рынка акций, поскольку они повышают привлекательность менее рискованных активов, одновременно ограничивая возможности компаний по увеличению прибыли.
Председатель ФРС также заявил, что некоторые члены ФРС начали учитывать в своих прогнозах потенциальное влияние более высоких пошлин, которые может ввести избранный президент США Дональд Трамп. Но, по его словам, влияние таких политических предложений на данный момент крайне неопределенно. Дональд Трамп не раз говорил о планах ввести пошлины на импорт. В частности, в ноябре он заявил, что в январе 2025 года США введут пошлины в размере 25% на все мексиканские и канадские товары и 10% — на китайские товары.
«Рынки не были готовы к этому заявлению ФРС», — рассказал эксперт Curvature Securities Том ди Галома. Регулятор перешел к нейтральной позиции и ждет, пока следующая администрация в США начнет работу, а затем посмотрит, что ему нужно будет делать, добавил он.
На декабрьском заседании ФРС продолжила смягчение денежно-кредитной политики, начатое в сентябре. До этого ставки в США больше года (с июля 2023-го по сентябрь 2024-го) находились на максимуме более чем за 20 лет — на уровне 5,25−5,5%. Повышать ставки регулятор начал в марте 2022 года из-за разгона инфляции в США до рекордного уровня за последние несколько десятилетий.