Фондовые индексы США обвалились на прогнозах ФРС по ставке

Председатель ФРС также заявил, что некоторые члены ФРС начали учитывать в своих прогнозах потенциальное влияние более высоких пошлин, которые может ввести избранный президент США Дональд Трамп. Но, по его словам, влияние таких политических предложений на данный момент крайне неопределенно. Дональд Трамп не раз говорил о планах ввести пошлины на импорт. В частности, в ноябре он заявил, что в январе 2025 года США введут пошлины в размере 25% на все мексиканские и канадские товары и 10% — на китайские товары.