Более трети опрошенных россиян рассказали о готовности инвестировать в юань

В прошлом году около 28% респондентов заявили о том, что собираются покупать юани, у 22% китайская валюта составляла большую часть их сбережений, однако почти каждый четвертый соотечественник отдавал предпочтение доллару. Аналитики отметили, что рост интереса россиян к юаню в 2024 году сохранился: на 8 процентных пунктов год к году увеличилось число тех, кто рассматривает китайскую валюту к покупке. Однако на фоне роста процентных ставок по рублевым банковским депозитам лишь 16% россиян начали хранить сбережения в юанях в 2024 году. Тем временем доллар заметно потерял свои позиции: в 2024 году предпочтение валюте отдали 10% россиян против 24% в 2023-м.