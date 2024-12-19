Аналитики посчитали стоимость украшения елки в этом году

Гирлянды, важный элемент новогоднего декора, имеют средний чек покупки в 603 рубля (+7%), рассказали аналитики. Звезду покупают в среднем за 413 рублей, что на 4% больше, чем в прошлом году. Мишура, часто используемая для дополнительного декора елки, обойдется в среднем в 108 рублей — +9% от 2023 года.