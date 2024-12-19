Аналитики посчитали стоимость украшения елки в этом году

Так, комплект из гирлянды, звезды, мишуры, набора елочных шаров и елочных игрушек в 2024 году в среднем покупали за 2285 рублей, что на 7% выше показателей прошлого года.
«Средняя цена на набор елочных игрушек составляет 626 рублей, что на 10% дороже, чем в 2023 году. Медианная стоимость комплекта елочных шаров составляет 535 рублей — +7% по сравнению с 2023 годом», — говорится в исследовании.
Гирлянды, важный элемент новогоднего декора, имеют средний чек покупки в 603 рубля (+7%), рассказали аналитики. Звезду покупают в среднем за 413 рублей, что на 4% больше, чем в прошлом году. Мишура, часто используемая для дополнительного декора елки, обойдется в среднем в 108 рублей — +9% от 2023 года.
Искусственную елку же приобретают за 4578 рублей, что на 21% дороже средней стоимости покупки в 2023 году, сообщили аналитики.
Ранее, 13 декабря, врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала «Известиям», что главное преимущество натуральной ели — выделение эфирных масел, богатых фитонцидами, которые обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Они обеззараживают воздух, укрепляют иммунитет и нервную систему, благотворно влияют на легочное дыхание. Однако у некоторых людей хвойные деревья могут вызывать аллергические реакции из-за смол, запаха хвои или обработки химикатами.