Аналитики оценили изменение цен на квартиры в новостройках России

В то же время на вторичном рынке снижение цен на жилье в ноябре продолжилось. По оценкам SRG, отрицательная динамика была зафиксирована в 13 из 50 исследуемых городов. В октябре таких городов было 12. Снижение остается умеренным — в пределах 0,5−0,6%. Рынок не готов пока к более резкому проседанию, продавцы не хотят сильно снижать цены, указывали эксперты.