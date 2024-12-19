Аналитики оценили изменение цен на квартиры в новостройках России

По итогам ноября 2024 года цены на квартиры в новостройках в среднем по России выросли на 0,6%, но снизились в 18 из 44 городов. Об этом в поступившем в редакцию исследовании сообщили аналитики «Авито Недвижимости».
Наиболее заметное снижение цен зафиксировано в Ставрополе и Самаре (на 7%), а также в Красноярске, Барнауле, Улан-Удэ и Брянске (на 2%). В Нижнем Новгороде, Грозном, Махачкале, Калининграде, Краснодаре, Твери и Смоленске средняя стоимость стала меньше на 1%. В Казани, Омске, Симферополе, Ростове-на-Дону и Тюмени цены снизились менее чем на 1%, уточнили аналитики.
«С учетом сохраняющейся активности покупателей и возросшей кредитной нагрузки застройщиков мы не ожидаем значительного снижения цен на первичное жилье. Динамика стоимости в последние месяцы в первую очередь связана с изменением структуры предложения — оно пополняется более доступными объектами на ранних этапах строительства. Также на снижение средних цен влияют дисконты, которые предлагают застройщики», — рассказал управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.
В то же время на вторичном рынке снижение цен на жилье в ноябре продолжилось. По оценкам SRG, отрицательная динамика была зафиксирована в 13 из 50 исследуемых городов. В октябре таких городов было 12. Снижение остается умеренным — в пределах 0,5−0,6%. Рынок не готов пока к более резкому проседанию, продавцы не хотят сильно снижать цены, указывали эксперты.